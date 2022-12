Die besten Festtagsangebote im Switch eShop - Spart bis zu 60 Prozent!

Nintendo läutet das bevorstehende Jahresende mit einem großen neuen Sale im eShop der Nintendo Switch ein.

Ab sofort gibt es dort die Festtagsangebote mit mehr als 1.500 Angeboten, bei denen ihr je nach Spiel bis zu 60 Prozent Rabatt bekommt. Der Sale läuft bis zum 29. Dezember 2022.

Schauen wir uns mal einige der Spiele an, die ihr aktuell günstiger bekommt. Zu den aktuellen Angeboten zählen zum Beispiel Mario + Rabbids Sparks of Hope für 44,99 Euro und Sonic Frontiers für 41,99 Euro. Wenn ihr Spaß an Kreaturen habt, könnt ihr Temtem für 35,99 Euro und Bugsnax für 8,79 Euro bekommen.

Den Partyhit Among Us gibt’s für 3 Euro, für 13,99 Euro packt ihr in Unpacking Sachen aus und stellt sie im Zimmer auf und für 29,99 Euro erlebt ihr in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga intergalaktische Abenteuer.

Spielt die neun Star-Wars-Hauptfilme nach.

Weiterhin ist das nicht alleine optisch begeisternde Cuphead für 13,99 Euro zu haben. Das Rollenspiel Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin sowie den Anime-Prügler Dragon Ball FighterZ kriegt ihr für jeweils 9,59 Euro.

Cuphead begeistert nicht nur visuell.

Das tolle Action-RPG Hades könnt ihr euch für 12,49 Euro auf eure Switch holen, die Begleiterkollektion von Portal kostet euch 12,72 Euro. Für 3,74 Euro verkauft ihr in Moonlighter eure Beute, die ihr Nachts in Dungeons sammelt, tagsüber in eurem Shop, während ihr in This War of Mine: Complete Edition (1,99 Euro) in einem Kriegsgebiet überleben müsst und selbst Entscheidungen trefft, die über Leben und Tod entscheiden.

In Hades bekämpft ihr Gegner und sammelt Beute.

Vier unterhaltsame Adventures bekommt ihr fast geschenkt für 3,99 Euro in der Deponia Collection, während ihr das Indie-Jump'n'Run Owlboy für 11,49 Euro auch nicht auslassen solltet. Zum Preis von 6,24 Euro lebt ihr in Narita Boy Nostalgie der 80er Jahre aus und ElecHead liefert euch für 7,19 Euro viele elektrisierende Rätsel, die es zu lösen gilt.