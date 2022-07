Die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection hat einen Release-Termin!

Konami hat den Release-Termin von Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection bestätigt.

Die Collection erscheint demnach am 30. August 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Eine volle Retro-Sammlung

In der Cowabunga Collection stecken insgesamt 13 klassische Turtles-Spiele, darunter Arcade-Games sowie Spiele von NES, SNES, Mega Drive und Game Boy.

Die Retro-Spiele werden von Digital Eclipse für die Cowabunga Collection aufbereitet. Hier sind alle enthaltenen Spiele:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

TMNT: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

TMNT II: The Arcade Game (NES)

TMNT III: The Manhattan Project (NES)

TMNT IV: Turtles in Time (SNES)

TMNT: The Hyperstone Heist (Mega Drive)

TMNT: Fall of the Foot Clan (Game Boy)

TMNT II: Back from the Sewers (Game Boy)

TMNT III: Radical Rescue (Game Boy)

TMNT: Tournament Fighters (NES)

TMNT: Tournament Fighters (SNES)

TMNT: Tournament Fighters (Mega Drive)

Zusätzlich zu den Spielen enthält die Collection noch Design-Dokumente von früher.

Lokaler und Online-Koop werden in TMNT 2: The Arcade Game, TMNT 3: The Manhattan Project und TMNT 4: Turtles in Time unterstützt, in Hyperstone Heist gibt es einen lokalen Multiplayer-Modus.