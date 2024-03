Digimon Story lässt sich Zeit: Auch nach Jahren nur ein kleines Update

Als ich am Wochenende auf einer Kindheitsparty war und "Leb' Deinen Traum" abgespielt wurde, grölte ich lauthals mit. Digimon hat einen festen Platz in meinem Herzen und die Titelsongs werden einfach nie langweilig. Nur die Spiele kommen in letzter Zeit etwas zu kurz. 2022 erschien Digimon Survive, das letzte Digimon Story kam 2018. Ein neues Spiel aus der Story-Reihe befindet sich derzeit in der Entwicklung - aber das bereits seit vielen Jahren.

Habt ihr Digimon damals auch so sehr geliebt wie ich?

Noch im Jahr 2022 versicherte Bandai Namco, dass sich der neue Story-Titel immer noch in der Entwicklung befindet. Na ja, und heute hat sich an diesem Status nicht viel geändert.

So berichtet Gematsu, dass der Produzent der Serie auf der Digimon Con 2024 folgenden Kommentar abgab: "Wir entschuldigen uns dafür, dass wir die Fans warten lassen, aber wir bitten um Geduld, bis wir bereit sind, weitere Informationen zu geben."

Here is your new Digimon Story game news from Digimon Con 2024: https://t.co/FMptFXQ1ud pic.twitter.com/jEguLDgvgt — Gematsu (@gematsu) March 10, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Geduld und Spucke also. Immerhin bedeutet dieser Satz, dass der Digimon-Titel noch nicht eingestellt wurde und noch aktiv daran gearbeitet wird. Bisher sind nicht viele Details zum neuen Eintrag der Digimon Story-Reihe bekannt. Vor zwei Jahren erwähnten die Verantwortlichen, dass der Titel in der digitalen Welt selbst spielen wird, also in der Welt der Digimon.