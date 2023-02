Doppelte Rabatte mit PS Plus auf PS5 und PS4: Diese Angebote lohnen sich.

Eine weitere Verkaufsaktion hat im PlayStation Store begonnen. Diesmal sind es erneut doppelte Rabatte für PlayStation-Plus-User.

Je nach Titel könnt ihr auf PlayStation 5 und/oder PlayStation 4 ordentlich Geld sparen, die Aktion läuft noch bis zum 2. März 2023.

Wir haben euch einige der besten Angebote herausgepickt:

Wenn ihr PlayStation Plus habt, bekommt ihr zum Beispiel die preisgekrönte Fortsetzung The Last of Us: Part 2 für 9,59 Euro oder ihr erlebt in Disney Dreamlight Valley für 20,99 Euro Abenteuer mit zahlreichen Disney-Charakteren.

Die Legendary Edition von Marvel's Midnight Suns (inklusive Season Pass) kostet 59,99 Euro, die Digital Deluxe Edition des Remakes von Demon's Souls erhaltet ihr zum gleichen Preis und die Digital Deluxe Edition von Returnal kostet euch 48,59 Euro.

Erlebt Abenteuer mit Marvel-Helden und -Schurken in Midnight Suns.

Für das JRPG Tales of Arise zahlt ihr derzeit 27,99 Euro, für Life is Strange: True Colors 23,99 Euro und für exakt den gleichen Preis bekommt ihr die PS5-Version von Metal: Hellsinger.

Baut ihr gerne Raumschiffe auseinander, könnt ihr das für ebenfalls 23,99 Euro in Hardspace: Shipbreaker tun, während ihr für 10,19 Euro gemeinsam mit Weltraumzwergen in Deep Rock Galactic nach Beute und Rohstoffen sucht.