Dragonheir: Silent Gods Codes für Oktober 2023 - Euer Proviant für epische Schlachten

Ihr wollt noch mehr in Dragonheir: Silent Gods erreichen? Dann helfen euch diese Codes für Dragonheir: Silent Gods, die ihr im Oktober 2023 einlösen könnt.

Die Codes für Dragonheir: Silent Gods bieten euch neben Gold und Boosts auch Würfel, die euch bei den Kämpfen gegen die epischen Monster in der offenen Fantasy-Welt mit D&D-Elementen helfen. So findet ihr die besten Schätze dem strategischen Rollenspiel.

Inhalt:

Aktuelle Dragonheir: Silent Gods Codes für Oktober

Damit ihr euch stets mit den neuesten Codes und dessen Belohnungen eindecken könnt, aktualisieren wir die Seite regelmäßig. Hier haben wir euch alle aktiven Codes einmal aufgelistet:

Code Belohnung DragonheirJP Free rewards dragon919 1 Starlight Stone Dice, 15 Wyrmarrow, 30.000 Gold

Schaden kann es keineswegs, diese kostenlosen Schätze einzusammeln. Wenn ihr noch nicht wisst, wo und wie ihr die Codes einlöst, helfen wir euch auch hier gerne weiter.

So löst ihr Codes in Dragonheir: Silent Gods ein

Ihr fragt euch jetzt, wie ihr die Codes für Dragonheir: Silent Gods richtig einlösen könnt? Das geht ganz einfach, wenn ihr diesen sieben einfachen Schritten hier folgt:

Öffnet Dragonheir: Silent Gods auf Android, iOS oder PC

Klickt oben rechts auf das Plus-Zeichen(Mobile) / ESC-Taste(PC)

Klickt neben der Galerie auf das Zahnrad mit den Einstellungen

Klickt auf die Registerkarte "Service"

Findet "Redemption Code" und klickt auf "Go"

Fügt den Code ein und bestätigt ihn

Holt die Belohnung in der Post ab

Viel Arbeit müsst ihr also nicht in das Freischalten dieser kostenlosen Items für Dragonheir: Silent Gods stecken. Schaut also gerne öfter vorbei, um euch den kleinen Proviant für euer fantastisches Abenteuer abzuholen.

Bereits abgelaufene Codes für Dragonheir: Silent Gods

Die Codes für Dragonheir: Silent Gods verschwinden leider auch schnell wieder. Hier sammeln wir alle Codes, die inzwischen nicht mehr aktiv sind.