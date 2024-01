Drei legendäre Blizzard-Spiele bekommt ihr jetzt auch im Battle.net.

Es mag vielleicht überraschen, aber WarCraft: Orcs and Humans, Diablo und WarCraft 2: Tides of Darkness gibt’s jetzt auch im Battle.net zu kaufen.

Wie ich habt ihr vielleicht gedacht, dass die Spiele dort schon gibt, doch das war nicht der Fall.

Jetzt auch im hauseigenen Shop

In den letzten Jahren waren die drei Spiele bereits problemlos via GOG erhältlich, nun also auch im eigenen Shop.

Wenn ihr nostalgische Gefühle verspüren möchtet, ist das also genau das Richtige für euch, denn die Titel sind natürlich auf modernen Systemen spielbar.

Auf jeden Fall könnt ihr dadurch die Anfänge beider Serien noch einmal erleben – oder zum ersten Mal, wenn ihr sie bisher nicht angefasst habt.

Zum Release auf GOG vor mehreren Jahren schrieb ich bereits darüber, dass die dort erhältliche Version von WarCraft 2 eure Erinnerungen an den Klassiker nicht ruiniert.