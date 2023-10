Das Jackbox Party Pack 10 ist da und bringt eine völlig neue Kategorie in die unterhaltsame Partyspielsammlung, die diesmal auch sofort auf Deutsch zu haben ist. Fünf Spiele hat Jackbox Games für euch abgemischt und eines davon sticht besonders heraus.

Jackbox Party Pack 10 mit musikalischem Talent

Dabei handelt es sich um ein musikalisches Spiel, das in etwa so funktioniert wie Guitar Hero. Dodo Re Mi lässt euch eines von über 30 Liedern auswählen - darunter auch ein Tutorial, das euch mit den Mechaniken vertraut macht. Ihr startet mit 7 Titeln und schaltet dann bei mehrfachem Spielen weitere Songs frei.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mit diesem Tutorial habe ich meine erste Runde in diesem Minispiel gestartet. Lasst euch aber von dem Namen nicht täuschen, denn Dodo Re Mi ist schwer, selbst in der Übungs- und Erklärrunde. Wie für die Jackbox-Spiele typisch teilt sich das Game auf zwei Bildschirme auf - normalerweise TV und Smartphone.

Auf dem Fernseher sehen alle die gefräßige Pflanze, die am Ende des Songs mit guten und perfekten Noten gefüttert wird. Schafft eure Gruppe nicht genug Punkte, werdet ihr gefressen. Alle gewinnen und alle verlieren. Eine kleine kompetitive Note gibt es am Ende aber dennoch.

Auf dem Smarthpone erscheint dann ein Gitarrenfeld mit fünf Strängen. An jedem Faden können kurze und lange Noten in Form eines dicken Punktes hinuntergleiten. Ganz unten sind die Felder, auf die ihr drücken müsst, sobald eine Note diese passiert. Es ist also wie ein Mini-Guitar-Hero für das Handy. Mit beiden Daumen habe ich mir die Finger auf dem Touchscreen wund gespielt, denn schon im Tutorial warten richtig fiese Stellen auf euch.

Das Battle der Vögel beginnt.

Einige meiner Freunde hielten es für eine gute Idee auf dem Zweitbildschirm zu spielen und die Knöpfe zum Drücken der Noten auf die Tastatur zu legen. Das sorgte bei besagten Spielern zu mehr Verwirrung, als dass es wirklich half - ich kann das Smartphone wirklich nur empfehlen! Gepunktet habe ich mit am besten.

Wie viele Noten ihr gut oder sogar perfekt schafft, seht ihr am Ende der Runde. Hier wird das Lied ein zweites Mal abgespielt und ihr seht, welcher Spieler seine Töne besonders gut und oft hintereinander getroffen oder verkackt hat. Jeder Spieler wird von einem kleinen Piepmatz repräsentiert, der zeitgleich mit allen anderen für die fleischfressenden Pflanze singt. Am Ende seht ihr auch die genaue Punktzahl.

Diese Spektakel am Schluss war für alle ein Highlight, da man hier noch einmal richtig mitfiebern kann. DoDo Re Mi habe ich mit Abstand am häufigsten gespielt, da wir es unbedingt schaffen wollten, die Pflanze satt zu füttern, damit sie uns nicht verspeist. Tja, wir haben es nicht geschafft. Trotzdem: 10/10 would play again.

T-Shirts, Zahlen und die Impostor-Frage

Natürlich dürfen die anderen Spiele nicht vergessen werden. Tee K.O. 2 ist mit weiteren Kleidungsstücken und einer leicht veränderten Struktur zurück - das hat mich und die Jackbox-Crew nicht so sehr beeindruckt. Es fühlte sich einfach genau wie das Original an.

Es gibt jetzt auch Pullis und Taktops. Weil die machen eure Zeichnungen vieeeel lustiger.

Timejinx ist das Trivia-Game dieses Pakets. Hier geht es ums Schätzen von Zahlen und Daten. "Wie oft sagt Pitbull 'Mr. Worldwide' in seinem gleichnamigen Song?" oder "Wann hat George W. Bush auf den japanischen Premierminister gekotzt?" sind zwei Fragen, die mir im Kopf geblieben sind - genau wie ein Ohrwurm, den ich nicht gebraucht hätte. Danke Mr. Worldwide.

Ganz ohne Hinweis müsst ihr nicht schätzen, das Spiel gibt euch einen Zeitraum oder Antwortmöglichkeiten. Je weiter ihr von der richtigen Antwort entfernt seid, desto mehr Punkte erhaltet ihr. Wer die meisten Punkte hat, verliert. Das Spiel war nett, aber es gab bei Jackbox schon bessere Trivia-Spiele - ich liebe ja das Horror-Hotel sehr.

Neben großen historischen Eregnissen fragt das Spiel auch nach diesem musikalischen Durchschnittswerk. Na, wer von euch hat mitgezählt?

Wo TimeJinx Zahlen fein säuberlich sortiert, ist FixyText hingegen das pure Chaos. Im Grunde geht es darum, einen vorgegebenen Text mit eigenen Worten weiterzuschreiben. Aber eben alle auf einmal und im selben Text. Ich habe bei diesem Spiel völlig den Überblick verloren und es kommt so viel gequirlter Quark dabei raus. Lustig ist es aber dennoch, wenn die Roboterstimme den Text trocken vorliest.

Ein Bild kann ich euch zu diesem Spiel nicht geben - kein Text war vorzeigbar, auch, wenn man von den vielen Tippfehlern absieht, die hier kaum zu vermeiden sind. Die Uhr sitzt einem im Nacken und da die Spieler immer ihre Lieblingswörter bewerten, muss man dabei auch noch kreativ und lustig sein - oder seine Freunde einfach nur gut kennen.

Mit Hypnotorious kommen wir zur Kategorie Social-Game. Zumindest ist das die beste Bezeichnung, die mir gerade dafür einfällt. Ohne zu wissen, welche Kategorie die anderen erhalten, gibt das Spiel jedem Teilnehmer eine Rolle zu einem gemeinsamen Oberthema. Es gehören immer zwei Spieler derselben Gruppe an, bis auf einer. Und diesen Außenseiter gilt es zu identifizieren.

Wer gehört zu wem? Gar nicht so leicht, wenn man nur vage Sätze interpretieren kann.

Im Laufe des Spiels gibt es drei Fragen, die jeder mit seiner Rolle im Hinterkopf beantworten muss sowie ein paar Tipps. So verrät euch das Spiel etwa eine der möglichen Rollen der Runde. Mit den Antworten und Tipps gewappnet, müssen sich dann alle gleichzeitig in Gruppen zusammenfinden. Mit jeder Runde sollte das eigentlich einfacher werden.

Der Außenseiter muss dabei wie ein Impostor im Among Us vorgehen und so tun, als würde er zu jemand anderem gehören. Schafft er es, dass die Spieler einen anderen als Außenseiter wählen, erhält dieser einen riesigen Haufen Punkte. Wird er ertappt, erhalten alle anderen Punkte. Und nein, der Außenseiter weiß selbst oft auch nicht, dass er es ist, wie alle anderen muss er raten.

Nach der ausgiebigen Runde im Jackbox Party Pack 10 mussten wir aber noch einen Abstecker zu Junktopia machen, einem anderen sozialen Spiel aus dem letzten Party Pack, bei dem ihr euren Mitspielern Müll verkauft und jeden Mist daherreden könnt. In das Spiel haben wir uns zu sehr verliebt, als dass ein anderes es damit aufnehmen könnte.

Auch das Party Pack 10 ist unterhaltsam, kommt aber in vielen Kategorien nicht an andere Spiele aus vorherigen Packs heran. Muss es aber auch nicht unbedingt, denn jedes Pack hat ein oder zwei Highlights, die besonders viel Spaß bereiten - das ist diesmal definitiv DoDo Re Mi.