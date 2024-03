Du liebst das Nintendo 64? Dann brauchst du dieses neue Buch

Bereit für einen weiteren Schwung Nostalgie? Die Gaming-Experten von Bitmap Books haben ein weiteres neues Buch auf den Markt gebracht, diesmal setzt man dem Nintendo 64 damit ein Denkmal. N64: A Visual Compendium feiert Nintendos Konsole und viele der Spiele, die dafür veröffentlicht wurden, auf 436 Seiten. Und nicht nur das, es liefert euch wissenswerte Infos, Interviews und mehr.

N64: A Visual Compendium Release: März 2024

Verlag: Bitmap Books

Preis: ca. 36 Euro

Vereinfacht gesagt also genau das, was ihr von einem Bitmap-Books-Nachschlagewerk im Normalfall erwarten könnt. Und natürlich können hierbei nicht sämtliche Spiele berücksichtigt werden, die jemals für das Nintendo 64 veröffentlicht wurden. Daher beschränkt man sich auf die größten und wichtigsten N64- und 64DD-Spiele. Was natürlich immer ein Stück weit Ansichtssache ist.

Mit dabei sind einerseits etwa Nintendo-eigene Spiele wie die Mario-Party-Reihe, natürlich Super Mario 64 und GoldenEye 007. Ebenso findet ihr jedoch auch Informationen zu Command & Conquer, StarCraft 64, mehreren Star-Wars-Spielen, SimCity 64 und so weiter. Es ist ein bunt zusammengewürfeltes Programm, das euch insgesamt aber einen guten Eindruck davon vermittelt, was das Nintendo 64 auszeichnet.

Bevor es mit den eigentlichen Spielen losgeht, befasst sich ein anfängliches Kapitel mit der Geschichte des N64. In weiteren Kapiteln blickt man im Verlauf des Buches auf die Entwicklung und das Erbe des N64-Controllers, das Expansion Pak, das Add-On 64DD sowie einige Spiele, die nie für das System erschienen. Und dann hätten wir noch fünf Interviews, nämlich mit Kevin Bayliss (Game Designer und Graphic Artist), Julian Eggebrecht (Mitgründer von Factor 5), Michael Mendheim (Game Designer und Producer), Remington Scott (Interactive Director) und Jim Wornell (Graphic Designer und Game Tester).

N64: A Visual Compendium - Bilder of Attribution

Auf jeden Fall hat das N64 einen Eindruck in der Spielebranche hinterlassen und diese maßgeblich beeinflusst. Das versucht das Buch entsprechend zu verdeutlichen und das gelingt ihm auch ganz gut. Insofern spricht N64: A Visual Compendium erneut zwei verschiedene Zielgruppen an. Einerseits diejenigen, die zu jung für das N64 waren, die damalige Zeit nicht miterlebten und nun mehr über Nintendos Konsole erfahren möchten.

Und auf der anderen Seite natürlich alle, die damals ein N64 hatten. Diejenigen also, die beim Durchblättern des Buches in nostalgische Gefilde abdriften und in Gedanken erneut erleben, was es hieß, damals Titel wie Mario Kart 64 oder Ocarina of Time zu spielen. Für beide Lager ist das Buch gleichermaßen empfehlenswert und selbst, wenn ihr damals schon alles rund um das N64 verschlungen habt, werdet ihr sicherlich noch ein paar neue Dinge lernen.

Ich kann mich nicht erinnern, je ein schlechtes Buch von Bitmap Books in den Händen gehalten zu haben. Auch hier erwartet euch hochqualitatives Papier, auf dem großformatige Bilder und informative Texte gleichermaßen Platz finden. Wenngleich das Design ein bisschen altbacken wirkt. Es passt dann zwar in eine Linie mit den anderen Visual Compendiums des Verlags, aber gerade das GBA-Pixelbuch zeigte mir zuletzt, wie schön man in Sachen Seitendesign in die Vollen gehen kann. Doch das ist Kritik auf hohem Niveau. Letztlich gilt, wie schon so oft bei Bitmap Books, folgendes: Wer N64: A Visual Compendium kauft, wird daran definitiv seine Freude haben und bekommt für sein Geld einiges geboten.

Ihr könnt N64: A Visual Compendium direkt bei Bitmap Books kaufen kaufen.