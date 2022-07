Hard West 2 erscheint im heißen Sommer und früher als ihr vielleicht denkt

Mit einem Trailer gibt Publisher Good Shepherd Entertainment bekannt, dass Hard West 2 schon sehr bald erscheinen wird. Das Veröffentlichungsdatum ist nur wenige Wochen entfernt. Das taktische Action-Rollenspiel von Entwickler Ice Code Games erscheint auf dem PC.

Keine zwei Wochen mehr

Am 4. August könnt ihr in den etwas anderen amerikanischen Westen reisen und mit übernatürlichen Fähigkeiten von Protagonist Carter Saloon und Prärie unsicher machen. Sein Ziel ist diesmal der berüchtigte Geisterzug, auf dem sich Unmengen an Gold befinden sollen. Die Geschichte selbst wurde von Deadlands-Autor Matt Forbeck mitgeschrieben.

Mit ein paar Gesetzlosen an eurer Seite und einem großen Vorrat an Patronen stellt ihr euch den Gefahren auf dem Zug - und dem Weg dorthin. Ihr müsst brutale Entscheidungen treffen, die zu noch viel schlimmeren Konsequenzen führen können, und eure Fähigkeiten, sei es nun Blei oder Hexerei, taktisch klug in den Kämpfen einsetzen.

Euer Ruf eilt euch voraus und ist deshalb ein wichtiges Gut. Achtet darauf, wem ihr vertraut, denn im Wilden Westen will natürlich nicht jeder das Beste für euch. Aber nicht nur eure Beziehungen machen euch aus, wenn ihr zum Revolverheld werden wollt, müsst ihr auch in den Kämpfen abliefern. Je öfter hintereinander und je stilvoller ihr Blut fließen lasst, desto höher wird euer Bravado-Status.

Der neue Trailer zeigt neben dem Release-Datum einige Gegner, die euch im Laufe eurer Reise begegnen werden. So etwa der Shoadow Blackheart, der mit Flüchen um sich wirft, oder den Demon Hellspawn, der euch mit seinem Auswurf vergiften kann.

In den Kommentaren unter dem Release-Trailer freuen sich bereits erste Fans über das frühe Veröffentlichungsdatum. Ein Nutzer schreibt etwa: "Heiliger Strohsack! Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel erst vor ein paar Monaten in den sozialen Netzwerken aufgetaucht ist, und es ist schon fast fertig? Verdammt ja, Bruder."