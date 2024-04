Hunter X Hunter: Deshalb sind Fans mit dem neuen Gameplay-Trailer unzufrieden

Schon mitbekommen? Hunter x Hunter erhält ein eigenes 2D-Kampfspiel von Bushiroad Games und Eighting, das auf PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen wird. Ein neuer Trailer ist erschienen und zeigt, wie ihr mit einem Dreierteam gegen ein feindliches Trio antreten könnt.

Fans sind nicht allzu begeistert

Im Trailer sehen wir Gon, Killua, Kurapika, Leorio, Hisoka und andere bekannte Charaktere, die gegeneinander kämpfen. Der Stil der Kämpfe erinnert dabei an Marvel vs. Capcom 3. An den spielbaren Figuren gibt es nicht viel auszusetzen, sie sehen beinahe exakt so aus, wie im Anime.

Fans kritisieren allerdings die Grafik. Diese ist zwar okay, jedoch keinesfalls so intensiv und komplex, wie in anderen vergleichbaren Kampfspielen - ich denke da etwa an Dragonball Fighterz oder DNF Duel. Die Hintergründe sind nicht besonders spannend und im Trailer sieht es auch nicht nach Fähigkeiten aus, die die Synapsen des Spielers mit Reizen nahezu überfluten.

In den Kommentaren des Videos schreibt ein Nutzer: "Mechanisch sieht es fantastisch aus, aber in Sachen Grafik und Audio könnte es wirklich noch etwas mehr Feinschliff vertragen. Ich werde es wahrscheinlich so oder so kaufen. Eighting macht gute Spiele."