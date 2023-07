In DC: Dark Legion könnt ihr 2024 Bösewichte und Helden zugleich rekrutieren

Ein neues Strategiespiel, das Helden und Schurken aus dem DC-Universum beinhalten wird, wurde von FunPlus und Warner Bros. Interactive Entertainment für 2024 angekündigt. DC: Dark Legion soll dabei gänzlich im Universum des Comics "Dark Nights: Metal" stattfinden.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Agenten aus dem 31. Jahrhundert. SO baut ihr eine Heldenbasis mit eurem entsprechenden Team und verbessert Superkräfte oder Ausrüstungen. In strategischen Kämpfen sollt ihr euch gegen die Armee vom "Der Batman Der Lacht" und seinen dunklen Rittern beweisen, die laut Entwickler "in einer globalen Multiplayer-Schlacht" stattfinden.

Der lachende Batman, ein zentraler Charakter im DC-Comic "Dark Nights: Metal", wird nun Teil des neuen Mobile-Games von FunPlus. | Image credit: DC: Dark Legion

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen FunPlus und Warner Bros. Interactive Entertainment. Das Unternehmen hatte bereits Joker als spielbaren Charakter mit einer eigenen Story-Kampagne in einem ihrer beliebtesten Titel State of Survival vorgestellt.

Im kurzen ersten Teaser bekommt ihr einen Eindruck vom gekonnten Cel-Shading-Look des Mobile-Games. DC: Dark Legion ist für iOS- und Android-Geräte angekündigt. Weitere Details zum Spielablauf und den verfügbaren Helden folgt dieses Jahr.