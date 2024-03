Dune Awakening macht neugierig: Eine offene Survival-Sandbox, in der ihr politische Intrigen auslebt

Wer nach Dune: Part Two nicht genug bekommen kann, darf sich ja bereits für die Closed Beta zum kommenden Dune: Awakening anmelden. Funcom hat sich vorgenommen, das Universum weiter im Format eines Open-World-Survival-MMO auszubauen. Aber bevor ihr bei "MMO" davonlauft, wartet doch mal ab, wie sich die Entwickler das vorgestellt haben, denn das Konzept passt erstaunlich gut zu Dune.

Um uns von ihrer Vision zu überzeugen, hat uns Funcom nach Hollywood eingeladen. In mehreren Gesprächen mit Chief Creative Officer Joel Bylos und Senior PR Managerin Natascha Röösli konnten wir uns ein besseres Bild davon machen, was uns mit Awakening erwartet, selbst gespielt haben wir es allerdings noch nicht. Die wichtigsten Fragen aus dem Interview mit Natasha könnt ihr übrigens im obigen Video nachschauen.

Die erste Dune: Awakening Direct und ein neuer Trailer legen nahe, wie ihr in dieser Sandbox überleben sollt. Ornithopter, Destillanzüge, Raumschiffe oder Sandwürmer sind nur wenige der Referenzen, die preisgeben, wie nah Funcom am Franchise arbeitet. Ihr strandet also auf Arrakis und müsst anfangs ganz klassisch überleben. Dabei nutzt ihr begrenzte Ressourcen und baut damit eure Hütten, Ausrüstung, Werk- und Fahrzeuge, die ihr nach Belieben gestalten dürft. Spannend sind die großen Sandstürme, welche die gesamte Karte zu verändern drohen. Dann gibt es noch Parteien, mit denen ihr euch anfreundet oder -feindet, um die Politik auf eurem Server zu steuern. Laut Joel könnt ihr dabei sogar zum neuen Emperor ernannt werden.

Mein Eindruck ist auf dem Papier bisher recht positiv, auch wenn ein Release-Datum noch weit entfernt scheint. Dass sich Funcom aber unter enger Zusammenarbeit mit Legendary Pictures und der Herbert-Familie die Zeit lassen kann, die es braucht, um ein vollständiges Spiel nach einer klaren Vision zu erschaffen, ist ein gutes Zeichen. Ich finde, Arrakis bietet mit seinen harschen Lebensbedingungen eine hervorragende Kulisse für ein Survival-Spiel. Dass die Sandwürmer als ultimative Gefahr nicht besiegt werden können, leuchtet mir auch ein und vor allem die Luftschlachten machen mich sehr neugierig.

Da bleibt aber noch die Frage danach, wie gut der MMO-Teil und das Bezahl-System am Ende ausfallen, aber dafür hat das Team noch keine Lösung. Ein Lichtblick ist der politische Wettbewerb, bei dem man auch andere menschliche Überlebende davon überzeugen muss, dass man ihr Heilsbringer ist.

Dune: Awakening erscheint für PC, PlayStation und Xbox. Hier geht's für euch zur Closed Beta.