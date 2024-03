Unknown 9: Awakening könnte mit Ayna Chalotras geheimnisvollen Kräften für unerwartete Überraschungen sorgen

Unknown 9: Awakening ist eines dieser Spiele, die vor Jahren mal in einem Showcase angekündigt wurden und dann einfach wieder verschwunden sind. Bandai Namco zeigte auf der Opening Night Live 2020 den ersten Trailer zum Spiel. Darauf zu sehen war erst mal nur ein kleines Mädchen, Haroona, das von einer Bande Kindern verfolgt wurde. Sie verbirgt ein besonderes Geheimnis und erhält unbekannte Kräfte, um sich zu schützen. Es gab kein Gameplay, dabei war das Spiel bereits für 2021 geplant. Darauf folgten vier Jahre Funkstille.

Ein Sprung zur gestrigen Xbox Partner Preview verrät, dass das Spiel diesen Sommer fertig wird. Viel Gameplay sehen wir aber noch nicht. Keine Sorge, dafür sind wir zu Bandai Namco gereist, um tiefere Einblicke ins Kampfsystem und ein klärendes Gespräch mit den Entwicklern zu bekommen.

Unknown 9: Awakening (Vorschau)

Bandai Namco Entertainment Europe kaufte 2020 das Entwicklerstudio Reflector Entertainment, welches sich hauptsächlich auf narrative Projekte konzentriert. An dem Projekt Unknown 9 arbeiten sie nicht nur als Videospiel-Format. Vielmehr handelt es sich um ein medienübergreifendes Universum, das bereits Comics, Bücher und einen Podcast beinhaltet. Eine Webserie steht noch an und auch ein Blog wird gelistet. Als Herzstück fungiert wohl das kommende Spiel mit Anya Chalotra (Yennefer aus The Witcher) in der Hauptrolle. Ihr müsst für das Spiel natürlich keines der Begleitwerke kennen, denn als Einstiegspunkt soll jedes Medium fungieren können. An dieser Stelle kann ich euch den kostenlosen Podcast "Out of Sight" für den Anfang empfehlen.

Haroonas Motivation, ihre geheimnisvollen Kräfte im Spiel einzusetzen, ist der Tod ihrer Mentorin, deren Mörder ein gewisser "Vincent" zu sein scheint. Auf ihrem Rachefeldzug wird Haroona mit einem Zeppelin verschiedene Orte der Welt bereisen und lernen, ihre Kräfte zu beherrschen. Diese Kräfte kommen aus dem sogennanten Bruch und ermöglichen euch ein Kampfsystem, bei dem ihr darüber entscheidet, wie verdeckt ihr die Gegner ausschalten wollt. Ihr nutzt Nahkampf, versteckt euch für einen Hinterhalt oder nutzt "Magie", um Haroona unsichtbar zu machen oder gar die Kontrolle über das Gegenüber zu übernhemen.

Für mich sah einiges im Trailer nach Assassin's Creed aus, aber bei einem genaueren Blick auf die Spielelemente fällt dieser Vergleich ins Wasser. Wir haben es mehr mit Stealth und Taktik, statt Action zu tun, bei denen das Management von Fähigkeitenpunkten im Zentrum steht. Das Kampfsystem macht einen soliden Eindruck, vor allem, weil Haroona ihre Feinde auf eine Menge unterschiedlicher Arten besiegen kann. Mehr zum Unknown 9 Universum und dem Gameplay von Awakening seht ihr natürlich im obigen Video.

Unknown 9: Awakening erscheint diesen Sommer für Xbox Series X|S, PlayStation 5, 4 und PC.