J. Lo hasst KI und die Dämonen verabschieden sich

Eigentlich berichten wir an dieser Stelle ja immer über die aktuellen Film- und Serienneustarts im Streaming-Bereich. Doch wenn ein George Miller beschließt, Anya Taylor-Joy als Endzeit-Amazone in die "Mad Max"-Wüste schickt, MUSS ein kurzer Kino-Abstecher einfach Zeit finden. Diese Woche startete "Furiosa: A Mad Max Saga" in den deutschen Kinos durch, das Prequel zu Millers Action-Epos "Mad Max: Fury Road". Im Vorfeld waren die Stimmen ja eher gemischter Natur, jetzt sieht das Ganze aber ein wenig anders aus: Schon jetzt sind sich die Zuschauer und Kritiker sicher, dass "Furiosa: A Mad Max Saga" DER Actionhit des Jahres wird!

So, genug davon. Zurück ins Heimkino! Da verabschiedet sich diese Woche exklusiv bei Paramount+ eine der vielleicht unterschätztesten Mystery-Horrorperlen der letzten Jahre mit einer finalen vierten Staffel. Die Rede ist natürlich von "Evil – Dem Bösen auf der Spur", ein schräges Serienkonstrukt, das die gängigsten Genreklischees mit bitterbösem Witz und doppeltem Boden beackert. Immerhin: Mit der finalen Season bekommt "Evil" einen angemessenen Abschluss.

Ebenfalls in Staffel 4 startet diese Woche "Trying" bei Apple TV+ durch. Die starke Sadcom mit Rafe Spall und Esther Smith, die sich zwischen Alltagsquerelen und Beziehungsstress den Traum vom Elterndasein erfüllen wollen, sollte eigentlich nach drei Staffeln abgeschlossen sein. Doch die Quoten waren so gut, dass Apple TV+ noch eine vierte Season bestellte – mit der Option, die Serie weiterhin zu verlängern! Ab sofort gibt’s jede Woche eine neue Episode.

Spannend und abwechslungsreich wird’s auch bei Disney+. Mit "Pauline" präsentieren die Macher des Netflix-Hits "How to Sell Drugs Online (Fast)" ihren ganz eigenen Serientwist auf moderne Fantasy-Hits wie "Supernatural", "Good Omens" und "Wednesday". Zwischen Coming-of-Age-Dramedy und Fantasy-Adventure mit Horror-Touch wird unsere Titelheldin aus Versehen schwanger. Blöd. Besonders blöd, weil der Vater einfach mal der Sohn des Teufels ist. Kleiner Ausblick schon mal: Kommende Woche gibt’s bei uns ein Interview mit den beiden Hauptdarstellern Sira-Anna Faal und Ludger Bökelmann. Schaut gern nächsten Freitag wieder hier vorbei!

Aus Filmsicht gibt’s diese Woche derweil nur zwei Highlights, die ihr euch auf eure Watchlisten setzen solltet: Neben dem Netflix-Sci-Fi-Actioner "Atlas", in dem sich Jennifer Lopez im Mech mit einer gigantischen KI-Bedrohung herumschlägt, startet bei Sky und WOW endlich auch der 2023er Weihnachtshit "Wonka". Das Prequel zu Willy Wonka, erstklassig besetzt mit Timothée Chalamet, wurde schon im Kino zum absoluten Kassenschlager. Jahreszeitlich zwar nicht ganz optimal jetzt, aber manch einer von euch feiert ja noch MAInachten!

