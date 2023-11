Jurassic Park Classic Games Collection im Test - Nur was für beinharte Retro-Fans?

Vernünftige Jurassic-Park-Sammlung, deren Spieleauswahl nicht die beste ist. Zehrt vor allem vom Nostalgiebonus.

Hach ja, der erste Jurassic-Park-Film, das war damals in meiner Jugend ein echtes Erlebnis. Ich finde, er hat sich auch ganz gut gehalten, was man allerdings von manchen Videospielen dazu vielleicht nicht unbedingt sagen würde. Was Limited Run Games nicht davon abhält, eine Classic Games Collection mit insgesamt sieben Spielen zu veröffentlichen. Und das nicht nur LRG-typisch in einer physischen Version, sondern auch digital. Lohnt es sich, 30 Euro für die Jurassic Park Classic Games Collection auf den Tisch zu legen?

Jurassic Park Classic Games Collection Release: 22.11.2023

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Action, Adventure

Entwickler: Limited Run Games

Preis: ca. 30 Euro

Wie gesagt, bekommt ihr mit der Collection sieben Spiele, diese stammen allesamt aus der 8- und 16-bit-Ära. Was keineswegs alle Jurassic-Park-Spiele sind, die jemals veröffentlicht wurden. Ob da irgendwann noch eine weitere Collection folgt? Ich weiß es nicht, aber ich kann euch sagen, was in dieser hier drin steckt. Und das sind folgende Spiele:

Jurassic Park (NES)

Jurassic Park (SNES)

Jurassic Park (Game Boy)

Jurassic Park (Mega Drive)

Jurassic Park: The Chaos Continues (SNES)

Jurassic Park: The Chaos Continues (Game Boy)

Jurassic Park: Rampage Edition (Mega Drive)

Was lohnt sich in der Collection?

Nicht alles davon haut ordentlich rein, manche Spiele sind definitiv besser als andere. Das gilt insbesondere für die beiden Mega-Drive-Vertreter, aber auch für die SNES-Version von Jurassic Park. Wie gesagt, da spätere Jurassic-Titel fehlen, setzt man hier primär auf den Nostalgiebonus, zumal die enthaltenen Spiele kaum einen Preis für die beste Umsetzung eines Films gewinnen.

Aber das kann ja bekanntermaßen jeder anders sehen. Vielleicht freut ihr euch wahnsinnig darüber, weil ihr früher massig Zeit darin versenkt habt? Dann klappt das hiermit vielleicht wieder. Oder die Collection knallt euch die bittere Realität vor die Füße und ihr habt gar nicht mehr so viel Spaß damit wie früher. Ist es euch das wert, eure schönen Erinnerungen aufs Spiel zu setzen?

Das Problem der Spiele ist nicht, dass sie schlecht aussehen würden. Nein, das ist noch ganz okay und kommt auch auf modernen Geräten ganz vernünftig rüber. Bäume reißt man damit natürlich nicht aus, aber spielerisch müsst ihr euch dafür auf eher monotone und zum Teil knackschwere Abenteuer einstellen.

Jurassic Park Classic Games Collection - Screenshots

Spielerisch gewinnt das hier keine Auszeichnung

Was früher quasi Standard war, entspricht nicht mehr den heutigen Standards. Wer heute zufällig über die Collection stolpert und noch nicht viel Erfahrung hat, kann dadurch schnell Frust verspüren und das Gefühl entwickeln, einen schlechten Deal gemacht zu haben. Manchmal wünschte ich mir, solche Retro Collections würden alternative Modi bieten, aber ich möchte auch nicht wieder das "Braucht Dark Souls einen Easy-Modus?"-Fass aufmachen.

In der NES- und Game-Boy-Version von Jurassic Park seid ihr aus der Vogelperspektive unterwegs, sammelt Schlüsselkarten und Eier und ballert alles über den Haufen, was euch vor die Füße läuft. Viel Erfolg dabei, alles durchzuspielen, ohne nicht einmal in den Controller zu beißen, weil ihr mal wieder tot auf dem Boden liegt.

Seien wir ehrlich, spielerisch gehen alle enthaltenen Titel in eine ähnliche Richtung, manche sind aber einfach ein Stück weit interessanter. Zum Beispiel die SNES-Version von Jurassic Park, bei der in Innenräumen in die Ego-Perspektive gewechselt wird. Das begeistert heute nicht mehr so wie 1993, ist aber eine nette Abwechslung. Die SNES-Version von The Chaos Continues kann da leider nicht mithalten.

Die Mega-Drive-Titel präsentieren sich hier als schöne Sidescrolling-Abenteuer, die noch immer schick aussehen. Es sind die besten Titel, die ihr in dieser Collection kriegt, aber auch ihnen merkt man spielerisch das Alter an. Auf jeden Fall kommt man damit etwas besser zurecht als aus der Vogelperspektive.

Wie sieht's mit Extras aus? Da wäre inhaltlich sicherlich noch mehr möglich gewesen, ich denke da an Galerien mit Artworks und solche Dinge. Ihr bekommt eine Rückspulfunktion und könnt nun überall speichern (was durchaus hilfreich ist), ebenso lässt man euch zwischen verschiedenen Filtern wählen und neue In-Game-Maps verbessern die Spielqualität dezent. Aber das war's dann schon.

Jurassic Park Classic Games Collection - Fazit

Wenn ihr diese Titel früher gespielt, gesuchtet und geliebt habt, dann kann die Jurassic Park Classic Games Collection genau das Richtige für euch sein. Oder wenn ihr allgemein an Retro-Games auf modernen Systemen interessiert seid. Die Collection profitiert jedenfalls enorm vom Nostalgiefaktor. Alle anderen dürften sie vermutlich eher aufgrund frustrierender Momente in Erinnerung behalten, denn die Spiele laufen genauso ab wie früher – und das (für mein Empfinden) nicht immer fair. Zurückspulen und überall speichern hilft dabei, aber es würde viel mehr Spaß machen, wie das Leben selbst einen Weg durch sie zu finden. Was sich leider nicht immer einfach darstellt. An sich hat Limited Run Games mit dieser Collection bei der Umsetzung wenig falsch gemacht, es funktioniert alles und es gibt keine groben Schnitzer. Aber es hätte so viel mehr sein können. Insofern würde ich Nicht-Fans eher vom Kauf abraten.

Jurassic Park Classic Games Collection PRO CONTRA Großer Nostalgiebonus

Einige Quality-of-Life-Verbesserungen

Die Mega-Drive-Spiele sind mit die besten Vertreter dieser Auswahl

Grafisch noch immer weitestgehend ansehnlich Qualitativ nicht die beste Jurassic-Park-Auswahl

Spielerisch nicht gut gealtert

Hätte mehr Extras vertragen können

Ihr könnt die Jurassic Park Classic Games Collection auf Steam, im Xbox Store, im PlayStation Store sowie im Nintendo Switch eShop kaufen.