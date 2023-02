Kritiker-Empfehlungen für PS5 und PS4: 10 tolle Angebote für unter 14 Euro.

Ein neuer Sale im PlayStation Store hat begonnen. Die Kritiker-Empfehlungen sind zurück und bescheren euch eine Reihe von Angeboten für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Bis zum 16. Februar 2023 um 0:59 Uhr deutscher Zeit gelten diese Angebote, ihr habt also noch etwas Zeit zum Überlegen, falls ihr euch bei dem ein oder anderen Deal nicht sicher seid.

Ein paar gute Angebote aus den Kritiker-Empfehlungen haben wir nachfolgend für euch herausgepickt, angefangen mit zehn Angeboten für unter 14 Euro.

Für 2,24 Euro könnt ihr versuchen, in der Wildnis von The Flame in the Flood zu überleben. Mit einem Mädchen und ihrem Hund reist ihr einen prozedural generierten Fluss entlang. Um die miteinander verbundenen Schicksale von vier Soldaten geht es in Valiant Hearts: The Great War (4,49 Euro). In dem Graphic-Novel-Adventure erkundet ihr die Spielwelt und löst Rätsel. Wenn ihr lieber die Welt erobern möchtet, gibt euch Civilization 6 (5,99 Euro) die Gelegenheit dazu. Ihr bestimmt das Schicksal eurer Zivilisation und spielt Runde um Runde bis in die Nacht hinein. Oder so. Ein gutes Stück blutiger wird es in Carrion (7,99 Euro). Hier übernehmt ihr die Rolle eines Monsters, das aus einer Einrichtung zu entkommen versucht. Und dabei stehen ihm allerlei Gegner im Weg.

Erobert die Welt in Civilization 6.

Apropos Horror. Davon erlebt ihr auch in Alien Isolation (10,99 Euro) eine Menge. Eines der besten Alien-Spiele da draußen und für Horror-Fans ein Muss. Für jeweils 9,99 Euro bekommt ihr noch das Remake von Resident Evil 3 und könnt euch in der offenen Spielwelt von Horizon Zero Dawn (Complete Edition inklusive Erweiterung) austoben und gegen Maschinenwesen kämpfen.

Horizon noch nicht gespielt? Hier ist eine günstige Gelegenheit.

Wenn Cyberpunk mehr euer Ding ist, solltet ihr euch den Action-RPG-Shooter The Ascent (11,99 Euro) einmal näher anschauen. Mit der Batman: Arkham Collection (13,79 Euro) erhaltet ihr indes gleich drei Spiele: Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Und auch die Yakuza Remastered Collection (13,99 Euro) beschert euch gleich drei Titel: Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered und Yakuza 5 Remastered.