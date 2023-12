Lego Art Amazing Spider-Man jetzt mit super Rabatt von 39 Prozent.

Wenn ihr euch Spider-Man an die Wand hängen möchtet, könnt ihr das zum Beispiel mit dem Lego-Art-Set The Amazing-Spider-Man (31209) tun. Amazon bietet das Set aktuell zum Preis von 121,54 Euro an, dadurch spart ihr 39 Prozent gegenüber der UVP von 199,99 Euro.

Das Set ist eine Hommage an die frühen Comics mit Spider-Man. Der Hintergrund erinnert an die Comic-Drucktechnik "Benday Dots", während die 15 Spinnen die 15. Ausgabe von Amazing Fantasy symbolisieren, in der Spider-Man sein Debüt gab. Insgesamt besteht das Set aus 2.099 Teilen und ist am Ende 54 cm hoch und 41 cm breit.