Let's Build a Zoo: Niedliche Zoo-Sim auf Steam im Angebot - Lohnt sich das?

Eines der Spiele, die bei den aktuellen Midweek-Madness-Angeboten auf Steam günstiger erhältlich sind, ist Let's Build a Zoo.

Auf den ersten Blick sieht das nach einer niedlichen Zoo-Simulation aus, aber lohnt sich der Kauf für 9,23€ statt 16,79€ auch?

Das sagen die Reviews

Im Spiel baut ihr euren eigenen Zoo auf und kümmert euch um dessen Verwaltung. Aber das ist nur ein Teil eurer Aufgabe. Ihr könnt auch verschiedene Tierarten miteinander kreuzen und so insgesamt mehr als 300.000 verschiedene Resultate erzielen.

Die Reviews zu Let's Build a Zoo auf Steam fallen insgesamt "sehr positiv" aus. Es gibt mehr als 2.100 positive Bewertungen, dem gegenüber stehen rund 240 negative Bewertungen.

Mehr zum Thema:

"Ich liebe dieses Spiel!", schreibt etwa Ashbert. "Es ist sehr niedlich. Es ist ziemlich einfach, aber nicht zu einfach, dass es langweilig ist (meiner Meinung nach). Wenn du Spiele im Stil von Zoo Tycoon magst (oder andere Simulationen und Sandbox-Spiele), wirst du dieses Spiel mögen. Aber ich denke, dass es auch anderen Spielern gefallen wird!"

"Es hat einen befriedigenden Spielablauf und wenn man erst einmal eine Menge Geld verdient hat, macht es süchtig, seinen Zoo immer weiter auszubauen, neue Tiere zu bekommen, Forschungen durchzuführen usw. Es gibt auch viele Möglichkeiten, den Zoo und die Gehege zu dekorieren. Mir gefallen auch die albernen Witze oder Figuren, die sie einbauen - ich habe schon einige Male gelacht!"

King Arthur schreibt: "Es hat etwas an sich, das mich an diese wunderbaren Bullfrog-Spiele von früher erinnert, wie Theme Hospital, Theme Park, Theme Park World usw. Es fühlt sich nicht aufgesetzt an oder wie eine Geldbeschaffungsmaßnahme / Plattform, um dir eine Menge Inhalte zu verkaufen. [...] Es hat den albernen Humor, den man von einem Bullfrog-Spiel erwarten würde. Es gibt auch eine überraschende Menge an Tiefe, wenn man die grafische Präsentation bedenkt. Ich habe nicht erwartet, dass ich so viele Dinge verändern muss, um die optimale oder gewünschte Leistung meines Zoos zu erreichen. Ich bin mit der Erwartung reingegangen, ein gemütliches Spiel zu spielen, mit dem ich mich zurücklehnen und ein paar Stunden verlieren kann. Es kann sicherlich gemütlich sein, allerdings gibt es auch viel Mikromanagement."

"Let's Build a Zoo ist eines dieser Spiele, bei denen man sich fragt, ob man ein verantwortungsvoller Zoowärter oder ein böses Superhirn ist", findet noktyurn. "Ich meine, wo sonst kann man eine Giraffe und einen Pinguin zusammenfügen, um den majestätischen Giraffguin zu erschaffen? Aber warte, es kommt noch besser. Mit dem Wachstum deines Zoos wächst auch das Chaos! Eben noch versuchst du, eine saubere Umgebung zu erhalten, und im nächsten Moment jagst du ein entlaufenes Lama, das irgendwie ein Jetpack in die Finger bekommen hat."

Noch bis zum 24. April 2023 bekommt ihr Let's Build a Zoo günstiger auf Steam.