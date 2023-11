Logitech G Pro X TKL Gaming-Tastatur im Test.

Logitechs Gaming-Tastatur bringt zum Premium-Preis eine eigene Tragetasche mit und liefert auch sonst eine gute Vorstellung.

In Sachen Hardware hatte ich schon die eine oder andere interessante Erfahrung, aber eine Gaming-Tastatur inklusive Tragetasche zählte bis jetzt noch nicht dazu. Genau das bietet die neue Pro X TKL von Logitech, mit der das Unternehmen besonders die Hardcore- und Pro-Gamer im Blick hat. Oder zumindest diejenigen unter ihnen, die bereit sind, rund 230 Euro für diese Tastatur auf die Ladentheke zu hauen. Ist sie das wert?

Logitech G Pro X TKL Gaming-Tastatur Release: 05.09.2023

Hersteller: Logitech

Preis: ca. 229 Euro

Box & Zubehör: Neben der Tastatur und der erwähnten Tragetasche, von Logitech auch "Reise-Etui" genannt, erhaltet ihr außerdem noch eine Bedienungsanleitung, ein USB-Kabel (USB-A zu USB-C), einen USB-Lightspeed-Adapter sowie eine Adapter-Verlängerung. All das lässt sich prima in der Tasche unterbringen, den Adapter könnt ihr zudem auch direkt an der Tastatur verstauen.

Verarbeitung und Design: Das G Pro X TKL ist 34 x 352 x 150 mm groß. Nicht so groß wie eine gewöhnliche Tastatur, aber gleichzeitig größer als eine 65-%-Tastatur. Wer also nach etwas dazwischen sucht, wird hier fündig. Einen eigenen Nummernblock gibt’s dementsprechend nicht, da sie etwas größer ist als eine 65-%-Tastatur, wirkt alles nicht so sehr zusammengequetscht. Auf der Oberseite befinden sich zudem noch spezifische Medientasten sowie Tasten für die Lightspeed-Verbindung, Beleuchtung und so weiter. Dennoch ist die G Pro X TKL klein genug und mit einem Gewicht von rund 900 Gram nicht zu schwer, um sie vernünftig zu transportieren.

So wird die Pro X TKL zu euch geliefert.

Ihr habt hier auch die Qual der Wahl. Einerseits in Bezug auf die Farben. Unser Testmuster war schwarz, es gibt die Pro X TKL aber auch noch in weiß und rosa. Unterschiede gibt es leider einmal mehr bei der Verfügbarkeit der Switches. Hierzulande bekommt ihr lediglich die taktilen Switches, theoretisch gibt es auch noch linear und clicky als Optionen.

Für den Preis ist die Pro X TKL entsprechend robust verbaut und fühlt sich in den Händen wertig an. Nichts knackt, knarzt oder wackelt, von Anfang an habt ihr hier beim Auspacken ein sehr gutes Gefühl. Das USB-Kabel ist erfreulicherweise nicht fest mit der Tastatur verbaut.

Die Tastatur in der Tasche, darunter Dongle und USB-Kabel.

Tasten und Tippgefühl: Was die Tasten anbelangt, setzt Logitech beim Pro X TKL auf Dual-Shot-PBT-Tastenkappen. Sowohl Spielen als auch Schreiben fühlt sich gut an, die Tasten haben einen angenehmen Druckpunkt und aufgrund des verwendeten Materials rutscht man nicht so leicht von den Tasten ab. Es gibt sogar einen besonderen Game-Modus, bei dem bestimmte Tasten deaktiviert werden, damit ihr sie nicht beim Spielen versehentlich betätigen könnt.

Aufgrund des Aufbaus kommt die RGB-Beleuchtung nicht ganz so strahlend zur Geltung wie bei Roccats transparenten Switches und flachen Tastenkappen, hinterlässt aber dennoch einen guten Eindruck. Die Beleuchtung scheint durch die Buchstaben, Zahlen und andere Symbole der Tasten hindurch, wodurch alles insgesamt etwas subtiler, wenngleich nicht weniger ansehnlich wirkt.

Oben habt ihr noch separate Medientasten.

Bedenkt, dass die Tastatur recht laut beim Tippen ist. Wer umfassend damit schreiben oder arbeiten möchte, könnte Umstehenden damit vielleicht etwas auf den Zeiger gehen. Beim Gaming ist es natürlich nicht leiser, aber die Tippfrequenz ist im Normalfall etwas geringer. Dennoch: In leisen Umgebungen fallt ihr damit definitiv auf.

Features & Sonderfunktionen: Ihr könnt die Pro X TKL auf drei verschiedene Arten verbinden. Einerseits mit dem mitgelieferten Dongle und seiner blitzschnellen 2,4-GHz-Lightspeed-Verbindung. Andererseits sind auch Verbindungen via Bluetooth und USB möglich. Mit Lightspeed erhaltet ihr laut Logitech dieselben Erlebnisse wie mit einer kabelgebundenen Tastatur. Was durchaus zutrifft, echte Unterschiede konnte ich beim normalen Schreiben und Spielen zwischen beiden Modi nicht ausmachen. Ob es letzten Endes tatsächlich vielleicht auf die eine oder andere Millisekunde mehr oder weniger ankommt, ist eine andere Frage. Es funktioniert jedenfalls zuverlässig und liefert sehr gute Resultate.

Ein näherer Blick auf Tasten und Switches.

Wenn ihr eine Logitech-Maus habt, könnt ihr sie zusammen mit der Tastatur über ein einzelnes Dongle mit dem gewünschten Gerät verbinden. Logitech gibt die Laufzeit der Pro X TKL mit bis zu 50 Stunden an, was ein durchaus realistischer Wert ist. Letztlich hängt das zum Beispiel davon ab, welche Verbindungsart ihr wählt und ob ihr die Beleuchtung nutzt. Aufladen könnt ihr es auch im Betrieb via USB.

Software: Alles, was ihr in Bezug auf die Pro X TKL einstellen müsst, läuft über Logitechs G-Hub-Software. Hier erwarten euch eine Menge Optionen zur Anpassung verschiedener Aspekte, von der Beleuchtung bis hin zu Makros. Über die Shift-Funktion könnt ihr den Tasten Sekundärfunktionen zuweisen, Integration mit OBS, Discord und Steamlabs für bestimmte Shortcuts ist ebenfalls vorhanden. Im Großen und Ganzen funktioniert das Anpassungen über die Software vernünftig und ohne Probleme.

Die Rückseite der Tastatur.

Zu kaufen gibt es die Logitech G Pro X TKL unter anderem bei Amazon.de, Media Markt oder auch direkt bei Logitech.

Logitech G Pro X TKL Gaming-Tastatur - Fazit

Viel große Kritik gibt es meines Erachtens bei der Pro X TKL nicht. Der Preis ist natürlich etwas, bei dem man zweimal überlegt, aber wer eine kompaktere Gaming-Tastatur sucht, findet hier ein gut funktionierendes Produkt mit niedriger Latenz. Es lässt sich angenehm damit arbeiten und spielen, allerdings seid ihr deutlich hörbar und für das i-Tüpfelchen in Sachen Komfort fehlt mir noch eine Handballenauflage. Die Beleuchtung ist zudem nicht so auffällig wie zum Beispiel bei Roccat-Tastaturen, falls das eher in euer Beuteschema passt. Wer bereit ist, so viel Geld hinzulegen, erhält dafür jedenfalls sehr viel Qualität.