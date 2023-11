Logitech Litra Beam LX im Test - Der Preis begeistert mich nicht, das Licht hingegen schon

Qualitativ gute Streaming- und RGB-Beleuchtung mit hoher Leuchtkraft und sehr guter Verarbeitung, aber auch einem hohen Preis.

Den Litra Beam von Logitech kennt vielleicht der eine oder andere für euch. Das LED-Hauptlicht ist für euren Schreibtisch gedacht, um dort für eine angemessene Belichtung zu sorgen, wo ihr sie braucht, etwa beim Streaming. Genau das kann der neue Litra Beam LX auch und obendrein noch ein bisschen mehr, nämlich bunt leuchten. Gut, er kostet dafür etwas mehr, nämlich rund 170 Euro. Lohnt sich dieser Preis?

Logitech Litra Beam LX Release: 19.09.2023

Entwickler: Logitech

Preis: ca. 169,99 Euro

Box & Zubehör: Ein riesengroßes Gerät erwartet euch beim Litra Beam LX nicht, dementsprechend ist die Verpackung übersichtlich. Mit der LED-Leuchte, dem Tischstativ, einem Netzteil mit drei Meter langem Kabel, der Bedienungsanleitung und einem zwei Meter langen USB-Kabel (USB-C zu USB-A) habt ihr alles, was ihr zum Betrieb braucht.

Design und Verarbeitung: Dank des enthaltenen Tischstativs lässt sich der Litra Beam LX sowohl vertikal als auch horizontal platzieren. Ganz wie ihr möchtet, somit präsentiert er sich flexibel, abhängig vom vorhandenen Platz auf eurem Schreibtisch. Anhand verschiedener Einstellungsoptionen könnt ihr das Licht beispielsweise oberhalb, unterhalb oder seitlich des Monitors platzieren. Zur Stromversorgung ist ein Netzteil enthalten, das Stativ mitsamt Leuchte hat ein Gewicht von rund 1,5 Kilogramm. Es steht stabil und ist sehr gut verarbeitet.

Eine stabile Konstruktion mit einem gewissen Maß an Flexibilität.

Es gibt keine Macken oder unschöne Materialien, der Star hier ist definitiv das Licht und das kommt auf beiden Seiten gut zur Geltung (dazu gleich mehr). Auf der Oberseite der Leuchte befinden sich ein paar Kontrollen, um die Basics unabhängig von der G-Hub-Software einzustellen. Das ist einerseits natürlich der Schalter zum An- und Ausschalten. Ihr könnt die beiden Leuchten auch unabhängig voneinander oder gleichzeitig betreiben. Weiterhin legt ihr über Buttons die Helligkeit oder die Farbe beziehungsweise Farbtemperatur fest. Wenn die Leuchte in Reichweite steht, lassen sich so schnell kleinere Korrekturen vornehmen.

Kabel braucht es zum Betrieb natürlich auch.

Performance: Was die Leuchtkraft anbelangt, präsentiert sich der Litra Beam LX absolut überzeugend. Laut Logitech sind es bis zu 400 Lumen und die TrueSoft-Technologie soll für "Farbtreue in Kinoqualität und fortschrittliche Diffusion zur Vermeidung harter Schatten sorgen". Klingt ein bisschen wissenschaftlich, aber es sieht ohne Zweifel gut aus und kann dunkle Umgebungen schön erleuchten. Euch selbst ebenfalls.

Ähnlich farbenfroh präsentiert sich die RGB-Seite der Leuchte. Es strahlt nicht ganz so sehr wie die weiße Leuchte, aber immer noch hell genug, um für eine schön Umgebungsbeleuchtung zu sorgen. Erst recht, wenn sich eine Wand dahinter befindet und frontal angestrahlt werden kann. Wie üblich kommt das alles am besten in dunkleren Räumen oder eben abends zur Geltung, das liegt in der Natur der Sache.

Am Gerät selbst könnt ihr für Vorder- und Rückseite Einstellungen vornehmen.

Wie gut ihr mit den weißen Farben zurechtkommt, hängt ein Stück weit von euch selbst beziehungsweise eurem Geschmack ab. Ein kälteres Weiß ist ebenso möglich wie ein warmer Farbton und ihr habt das relativ schnell eingestellt. Die Farbtemperatur reicht von 2700K bis 6500K, auf der RGB-Seite werden 16 Millionen Farben unterstützt.

Features & Sonderfunktionen: Via Lightsync könnt ihr den Litra Beam LX mit anderen Logitech-Produkten farblich in Einklang bringen, wenn alles rund um euch herum identisch erleuchten soll. Weiterhin gibt es noch eine praktische Funktion, durch die sich das Licht automatisch aktiviert, sofern eure Kamera aktiv ist.

Die weiße Seite beleuchtet euch...

Software: Alle bereits erwähnten Einstellungen könnt ihr auch über die G-Hub-Software vornehmen. Die Verbindung ist via Bluetooth oder USB möglich, weiterhin lässt sich dort alles via Lightsync mit anderen Logitech-Produkten synchronisieren, sofern vorhanden. Und das funktioniert alles ohne Probleme. Wer schnell die Farbtemperatur oder Helligkeit ändern möchte, kann das aber schneller direkt am Gerät regeln.

...die Rückseite beleuchtet die Wand in einzelnen Farben oder bunt.

Zu kaufen gibt es den Logitech Litra Beam LX unter anderem bei Media Markt, Saturn oder direkt bei Logitech.

Logitech Litra Beam LX - Fazit

Letzten Endes erfüllt der Litra Bream LX den Zweck, für den er gedacht ist. Und das ganz gut. Die weiße Leuchte sorgt für ordentlich Licht und hilft euch dabei, sowohl euch selbst als auch die nähere Umgebung beim Streamen gut zu beleuchten. Die Rückseite ist eine schöne Spielerei für alle, die gleichzeitig noch ein RGB-Licht haben möchten, um damit ihre Wand zu bestrahlen. Ist nicht ganz so hell wie die Vorderseite, kommt aber im Dunkeln sehr gut zur Geltung. Wenn ihr also bereit seid, für das Kombipaket so viel Geld auszugeben, gibt es wenig zu bemängeln. Ansonsten reicht wahrscheinlich auch die Litra-Beam-Variante ohne RGB-Leuchte aus.