Marvel Rivals enthüllt: Diese Helden könnt ihr im PvP-Shooter spielen

NetEase Games und Marvel Games enthüllen einen kostenlosen PvP-Shooter, bei dem ihr in Teams aus sechs Helden gegen ein feindliches Team antretet und die einzigartigen Fähigkeiten eurer Marvel-Charaktere nutzt.

PvP-Spaß mit Marvel Rivals

Im Gegensatz zu einem Overwatch 2 spielt ihr in diesem Team-Shooter aus der Third-Person-Perspektive und könnt die Fähigkeiten eurer Helden oder Schurken für noch stärkere Angriffe kombinieren.

Bei Marvel Rivals handelt es sich um ein PC-Spiel. Im Trailer werden bereits erste Helden vorgestellt und ihre Fähigkeiten gezeigt. Die Charaktere stammen aus unterschiedlichen Franchises, so etwa von den Avengers, Guardians of the Galaxy, X-Men und mehr.

Das sind alle Helden, die ihr in Marvel Rivals spielen könnt und ihre Fähigkeiten, sofern diese gezeigt wurden:

Black Panther - Verwandelt sich in einen riesigen Panther

- Verwandelt sich in einen riesigen Panther Spider-Man - Kann Gegner mit Spinnweben umhüllen und sich über die Map schwingen

- Kann Gegner mit Spinnweben umhüllen und sich über die Map schwingen Iron Man - Schießt Raketen aus seinem Anzug, kann fliegen und schießt Energiekugeln

- Schießt Raketen aus seinem Anzug, kann fliegen und schießt Energiekugeln Hulk - Verwandelt sich in Hulk und schlägt mit dem Hulk-Smash brutal zu

- Verwandelt sich in Hulk und schlägt mit dem Hulk-Smash brutal zu Doctor Strange - Kann Portale für sein Team erschaffen, besitzt Flächenangriffe

- Kann Portale für sein Team erschaffen, besitzt Flächenangriffe Loki - Stiehlt die Fähigkeiten anderer Helden und kann sich teleportieren

- Stiehlt die Fähigkeiten anderer Helden und kann sich teleportieren Groot - Nutzt Pflanzenkräfte

- Nutzt Pflanzenkräfte Rocket Raccoon - Greift mit seiner Schusswaffe an

- Greift mit seiner Schusswaffe an Peni Parker - Steigt in ihren Spinnenanzug

- Steigt in ihren Spinnenanzug Luna Snow - Kann ihr Team verstärken

- Kann ihr Team verstärken Magik - Verstärkt ihr Angriffe mit dem Schwert

- Verstärkt ihr Angriffe mit dem Schwert Namor - Wirft seinen Dreizack

Da hier nur aufgezählt wird, was im Trailer zu sehen ist, gibt es keine Garantie auf die Vollständigkeit der Fähigkeiten oder Helden. Für einen ersten Überblick reicht es aber allemal.

Auch einige weitere Helden tauchen im Trailer auf, jedoch ohne Gameplay. Diese könnten Scarlet Witch, Mantis, Star-Lord, Storm, Thor und der Punisher sein. Jede Saison wollen NetEase und Marvel neue Helden auf das Schlachtfeld schicken.