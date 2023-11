BioWare feiert den N7 Day unter anderem mit interessanten Angeboten im Xbox Store. Das betrifft sowohl die Mass Effect Legendary Edition als auch Mass Effect Andromeda. Zusammen bieten euch beide Titel mehr als 100 Stunden Spielspaß. Die Legendary Edition ist für 13,99 Euro erhältlich, Andromeda kostet euch 5,99 Euro.

Zur Legendary Edition gehört die ursprüngliche Trilogie mitsamt so gut wie aller DLCs (bis auf einen für Teil eins). Teil eins liegt obendrein in einer überarbeiteten Fassung vor. Andromeda knüpft wiederum nicht direkt an die Ereignisse aus der Trilogie an, sondern verlagert das Geschehen in die Andromeda-Galaxie, wo ihr neuen Aliens begegnet und neue Welten erkundet.

