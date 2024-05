Monster Hunter Stories: Vom 3DS auf PC, Switch und PS4 - Darum solltest du es anschauen!

Habt ihr Monster Hunter Stories gespielt? Oder Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin? Beide Titel lohnen sich definitiv und wenn ihr das bisher nicht getan habt, bietet sich in Kürze auf neuen Plattformen die Gelegenheit dazu. Für Teil eins bedeutet das definitiv einen größeren Aufwand, denn der macht den Sprung vom 3DS auf PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Teil zwei gab es bereits für PC und Nintendo Switch, nun kommt er auf die PS4.

Von Monster Hunter Stories 2 auf der PlayStation 4 solltet ihr euch daher keine großen Wunder erwarten, dort tut sich sehr wenig. Beim Vorgänger sieht das jedoch definitiv anders aus. Davon könnte ich mich jüngst selbst überzeugen und beide Titel auf der PlayStation 4 anspielen.

Eine Menge Arbeit

Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Auflösung des Nintendo 3DS waren umfassende Arbeiten an Monster Hunter Stories erforderlich, um es auf die neuen Plattformen zu bringen. Charaktere und Texturen wurden überarbeitet, Sprachausgabe auf Englisch und Japanisch hinzugefügt und auch ein paar spielerische Anpassungen gibt es. Im Großen und Ganzen spielt es sich jedoch so, wie man es vom 3DS kennt, nur eben in besserer Auflösung, hübscher und mit angepasster Benutzeroberfläche.

Wenngleich ihr bedenken solltet, dass das hier mitnichten ein vollwertiges Remake ist. Remaster trifft das Ganze schon eher, denn im Kern bleibt es dem Original ähnlich. Das gilt zum Beispiel ebenfalls optisch für die Gebiete außerhalb eures Lagers, bei denen man die Einschränkungen durch die 3DS-Hardware noch heute merkt. Aber nun gut, das wahr wahrscheinlich zu erwarten und ihr solltet euch da keine großen Illusionen machen.

Ein lohnenswerter Ausflug

Falls ihr Monster Hunter Stories noch nicht kennt: Es sind sind einfach irgendwelche weiteren Ableger der Reihe, sie spielen sich deutlich anders. Bei beiden handelt es sich um Rollenspiele, in denen die Kämpfe gegen Monster rundenbasiert ausgetragen werden. Und ihr kämpft dabei nicht alleine, ihr habt eure eigenen Monsties (so heißen die hier) an eurer Seite. Fühlt sich dezent nach Pokémon an, macht aber nichts.

Jedes Monster hat seine eigenen Stärken und Schwächen, die es auszunutzen gilt. Sowohl ihr selbst als auch euer Monstie können Attacken ausführen, mit besonders starker Bindung sind obendrein Teamangriffe möglich, die je nach Art und Stärke der Bindung ziemlich effektiv ausfallen. Anders gesagt: Es lohnt sich, wenn ihr euch gut um eure Monsties kümmert und wisst, wie ihr sie am besten einsetzt.

Abseits dieser spielerischen Unterschiede fließen aber auch viele bekannte Monster-Hunter-Mechaniken mit ein. Ihr sammelt etwa Teile von Monstern in der Umgebung, um neue Waffen oder Rüstung herzustellen. Wenngleich sich die Spiele mit ihrer eher bunten Optik und der Thematik zwar eher an ein jüngeres Publikum richten, sollten Fans, die jedes andere Monster Hunter kennen, nicht davor zurückschrecken. Teil zwei präsentiert sich da grundsätzlich etwas anspruchsvoller und und ihr könnt euch wahrlich in die Züchtung der Monsties vertiefen, doch wenn man den ersten Teil im Vorfeld spielt, kommt man damit gut klar. Ein bisschen Lernkurve muss ja schließlich sein.

Für weitere spielerische Details kann ich nur empfehlen, einen Blick auf unseren damaligen Test zu Monster Hunter Stories und den Test zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin zu werfen.

Darauf könnt ihr euch freuen

Die Entwicklung eures eigenen Charakters und eurer Monsties sind es, die euch in beiden Spielen bei der Stange halten. Und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr auf rundenbasierte Kämpfe steht und Monster Hunter einmal auf eine andere Art erleben möchte. Es trifft vielleicht nicht jedermanns Geschmack, doch wenn man sich auf das etwas kindgerechtere, buntere Szenario einlässt, kann dabei eine Menge Spaß entstehen. Die Veröffentlichung auf den neuen Plattformen ist definitiv ein guter Anlass, um der Reihe eine Chance zu geben. Hübscher als hier in der Neuauflage habt ihr zumindest das erste Monster Hunter Stories jedenfalls noch nicht gesehen.