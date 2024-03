NBA Infinite: Alle Codes (März 2024)

NBA Infinite ist ein Basketballspiel für Mobilgeräte, in dem ihr Karten von echten NBA-Spielern sammelt und damit das Team eurer Träume erstellt. In verschiedenen Modi tretet ihr dann gegen andere Spielerinnen und Spieler an, um in der Rangliste aufzusteigen.

Um in NBA Infinite voranzukommen, können euch unter anderem Codes weiterhelfen. Diese können euch kostenlose Spieler, Gold oder Diamanten bescheren und entpuppen sich so als willkommene Unterstützung.

Publisher Level Infinite verteilt solche Codes normalerweise in sozialen Medien oder woanders, in unserem Guide fassen wir sie für euch zusammen!

NBA Infinite Codes Inhalt:

NBA Infinite: Alle aktiven Codes

Aktuell gibt es keine funktionierenden Codes für NBA Infinite. Wir halten aber die Augen für euch offen!

Zurück zum NBA Infinite Codes Inhaltsverzeichnis

NBA Infinite: Abgelaufene Codes

Folgende Codes für NBA Infinite sind bereits abgelaufen:

BALLER

DYNASTY

CHAMPIONS

UPGRADEROSTER

Zurück zum NBA Infinite Codes Inhaltsverzeichnis

Wie löst man Codes in NBA Infinite ein?

Ihr wisst nicht, wie ihr Codes in NBA Infinite einlösen könnt? Nachfolgend zeigen wir es euch:

Not sure how to redeem codes in NBA Infinite? Here’s what you’ll need to do:

Startet NBA Infinite. Wenn ihr es noch nicht getan habt, wählt eure Sprache, schließt das Tutorial ab und loggt euch ein. Stellt sicher, dass ihr mindestens Level 3 erreicht habt, erst dann taucht das Codes-Menü auf. Klickt im Hauptmenü auf den "Event"-Button" in der rechten oberen Ecke. Image credit: Level Infinite/Eurogamer In dem Menü, das erscheint, klickt ihr auf das Icon mit dem Fragezeichen. Image credit: Level Infinite/Eurogamer Nun klickt ihr auf "CDKEY REDEEM". Image credit: Level Infinite/Eurogamer Drückt auf "Go". Gebt nun euren Code ein und bestätigt durch einen Klick auf "Redeem".

Zurück zum NBA Infinite Codes Inhaltsverzeichnis

Viel Spaß mit NBA Infinite!