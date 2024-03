Netflix hat Bock auf 2024, Taylor Swift erobert Disney+

Jetzt mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass Netflix diese Woche unter anderem schon Lindsay Lohan für eine neue Romcom ausgegraben hat und zusammen mit dem schwedischen Serienhit „Young Royals“ ins finale Serienjahr gestartet ist, sorgte der Streaming-Riese vor allem Mitte der Woche mit einer opulenten Late-Night-Präsentation mächtig für Aufsehen. Unter dem NEXT-ON-NETFLIX-Banner präsentierte uns das große rote N die kommenden Film- und Serienneustarts aus deutscher Produktion für das Kalenderjahr 2024 – und die haben es in sich.

Vor prominentem Live-Publikum stellten da unter anderem die Kaulitz-Twins und Shirin David jeweils ihre neuen Reality-Dokus vor. Aus Marketing-Sicht definitiv die stärkste Verpflichtung der letzten Jahre. Auch der neue Film von Matthias Schweighöfer wurde kurz präsentiert, aktuell steht er für „Brick“ zusammen mit Ruby O. Fee und Frederick Lau hierfür vor der Kamera. Wird übrigens mal wieder produziert von Wiedemann & Berg („Dark“).

Ebenfalls neu mit dabei 2024 bei Netflix: Staffel 2 von „Die Kaiserin“, neue Folgen von Jella Haases „Kleo“ und das starbesetzte „Game Night“-Remake „Spieleabend“ mit Edin Hasanovic, Dennis Mojen, Janina Uhse und Axel Stein.

Nicht zu vergessen Staffel 2 des südkoreanischen Serienhits „Squid Game“, die voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal 2024 bei Netflix erscheinen wird. Genaue Infos zum Starttermin gibt’s zwar noch nicht, dafür steht aber mit Lee Byung-hun mindestens ein maximal prominenter Neuzugang in den Startlöchern.

So, genug von Netflix. Sprechen wir lieber über Taylor Swift. Der US-Superstar ist ja gerade ohnehin schon auf dem besten Wege zur Präsidentschaft und hat sogar das Kinojahr 2023 dominiert – mit dem Live-Mitschnitt ihrer Konzerttour. „Taylor Swift: The Eras Tour“ wurde da mit über 262 Millionen US-Dollar zum erfolgreichsten Film im Bereich Musik und Dokumentation. Auch hier in Deutschland war der Film in den Kinos ein voller Erfolg – jetzt kommt er zu Disney+.

In einer neuen Fassung mit bisher unveröffentlichten Szenen schickt sich Taylors Konzertfilm also direkt mal an, auch die Streaming-Welt zu dominieren. Das will auch Invincible tun, allerdings bei Prime Video. Nach monatelanger Wartezeit bekommen wir diese Woche endlich die zweite Hälfte von Staffel 2 des Superheldenhits. Der Grund für die Wartezeit ist dabei allerdings nicht ganz so schmatzig: Prime Video hat zwar angegeben, die Staffel aus Produktionsgründen der dritten Season geteilt zu haben, jedoch dürfte jedem klar sein, dass hier das inzwischen gestartete Werbemodell der Hauptgrund war. So kann Prime Video eben noch ein wenig mehr abkassieren, wenn die Abonnenten den gehypten Animationshit „Invincible“ streamen. Aber Schelm, wer Böses dabei denkt.

