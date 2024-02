NieR 3 von Yoko Taro angedeutet und Fans rasten völlig aus

So Leute, es sieht ganz danach aus, als wäre ein dritter Teil von NieR in Arbeit. Yoko Taro höchstpersönlich hat Nier 3 während des NieR: Orchestra Concerts in London Anfang des Monats angedeutet.

Was sagt ihr zu diesem Teaser?

Auf dem Konzert forderte Yoko Taro die Fans auf, so laut wie nur möglich zu applaudieren, wenn diese Lust auf eine Fortsetzung hätten. Auf diese Weise könne auch der auf dem Konzert anwesende Präsident von Square Enix das Interesse der Fans deutlich hören.

Auf Resetera schreibt ein angeblich anwesender Nutzer, dass der Saal sofort "in Klatschen, Jubel und Schreie" ausbrach. Das alleine heißt aber noch nicht viel. Vielleicht wollte Yoko Taro einfach nur das Interesse testen?

Wie erklärt ihr euch dann aber das hier: "Außerdem wurde an einer Stelle der Show das Wort REPENT wiederholt als Teil eines Dialogs gezeigt. In der letzten Instanz wurde es als R3PENT buchstabiert."

Fans spekulieren nun darüber, ob das Wort der Untertitel des nächsten NieR-Teils werden könnte.

Das wäre eine großartige Neuigkeit, denn Anfang des Monats stellte Tencent die Entwicklung eines neuen Handyspiels zu Nier ein, welches sich angeblich bereits zwei Jahre in der Entwicklung befunden hat. Der Grund dafür sollen Schwierigkeiten beim Einbinden eines überzeugenden Monetarisierungsmodells gewesen sein.