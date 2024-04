Stardew Valley: Neuer Patch bringt frischen Nährboden für Ehestreits

Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe, schraubt immer weiter an Stardew Valley herum. Jetzt ist Update 1.6.6 live und bringt eine Reihe von Bugs sowie einige andere Problemchen.

Die größten Neuerungen in Stardew Valley

So stellt Barone die Fähigkeit wieder her, eurem Ehepartner verwelkte Blumen zu schenken. Hoffentlich bringt das durch ein paar Ehestreits wieder etwas Würze in den Alltag zu zweit. Zudem kümmert sich der Patch um ein Problem, bei dem Mr. Waschbär sich einfach in Luft aufgelöst hat.

Eine weitere nette Sache, die das Update bringt, ist, dass Bienenhäuser nun auch mit Blumen in Gartentöpfen funktionieren. Zudem könnt ihr die goldene Uhr an- oder ausschalten und die zusätzlichen 50 Prozent Mastery XP gibt es jetzt, wie eigentlich vorhergesehen, nur noch in der Landwirtschaft.

Hier findet ihr die vollständigen Patch-Notizen.