Nintendo Switch Angebote: Riesiger Black Friday Sale mit Metroid, Zelda und mehr hat begonnen.

Heute hat im eShop der Nintendo Switch der neue Black Friday Sale begonnen, bei dem euch mehr als 1.000 Angebote und je nach Spiel bis zu 75 Prozent Rabatt erwarten.

Auch verschiedene Nintendo-Spiele sind mit dabei, wenngleich ihr von denen keine 75 Prozent Rabatt erwarten solltet. Nachfolgend seht ihr die Spiele, die Nintendo beim Black Friday Sale hervorhebt.

Samus' neuestes Abenteuer in Metroid Dread erlebt ihr jetzt etwa für den Preis von 39,99 Euro. Zu diesem Preis bekommt ihr obendrein Super Mario Odyssey und könnt erneut Prinzessin Peach vor Bowser retten.

Erlebt ein neues Abenteuer mit Samus aus der seitlichen Perspektive.

Ein weiterer Nintendo-Titel, den ihr für 39,99 Euro erhaltet, ist The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, die Neuauflage aus dem Jahr 2021. Und auch Square Enix' Strategie-RPG Triangle Strategy, das in diesem März erschien, ist für diesen Preis zu haben.

Triangle Strategy hat einen unverwechselbaren Look.

id Softwares Shooter Doom Eternal bekommt ihr in der Switch-Version gerade für 11,99 Euro und die Deluxe Edition von Lego Star Wars: Die Skywalker Saga ist für 34,99 Euro erhältlich.

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga hat viel zu bieten.

Weitere Angebote: Die Legacy Edition von FIFA 23 ist auf 23,99 Euro reduziert, für Disney Dreamlight Valley zahlt ihr 25,49 Euro, für Persona 5 Royal 41,99 Euro, für No Man's Sky 39,99 Euro, für GTA: The Trilogy – Definitive Edition ebenfalls 39,99 Euro und für die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy nur noch 19,99 Euro.