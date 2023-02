Nintendo Switch Februarfest: Die besten Angebote aus dem neuen Sale im eShop.

Es gibt neue Rabatte im eShop der Nintendo Switch! Dort hat heute das Februarfest begonnen.

Das Februarfest verspricht Preisreduzierungen bei zahlreichen Nintendo-Switch-Spielen und läuft bis zum 26. Februar 2023.

Nachfolgend zeigen wir euch ein paar der besten Angebote:

Rabatte gibt es unter anderem bei verschiedenen Spielen von Nintendo selbst. Und die sind, wie wir alle wissen, recht stabil im Preis. Aktuell bekommt ihr etwa im eShop das Spielestudio für 19,99 Euro und 51 Worldwide Games für 27,99 Euro und Go Vacation für 29,99 Euro.

Wie der Name schon sagt, hat 51 Worldwide Games eine Menge Spiele zu bieten.

Für jeweils 39,99 Euro sind Marvel Ultimate Alliance 3, Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, Bayonetta 2 + Bayonetta, Paper Mario: The Origami King, New Pokémon Snap zu haben.

In New Pokémon Snap knipst ihr Pokémon.

Das schon ein paar Jahre, aber immer noch gute The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt’s für 48,99 Euro und Mario + Rabbids: Sparks of Hope lädt euch für 44,99 Euro zu neuen Abenteuern mit Mario und den verrückten Rabbids von Ubisoft ein.