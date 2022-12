Nintendo Switch Neujahrsangebote - Die besten Deals mit bis zu 75 Prozent Rabatt.

Kaum sind die Festtagsangebote im eShop der Nintendo Switch vorbei, geht es mit den Neujahrsangeboten los.

Mit diesen startet ihr teils deutlich günstiger ins neue Jahr und könnt je nach Titel bis zu 75 Prozent beim Kauf sparen. Die Aktion läuft bis zum 8. Januar 2023.

Im Angebot sind unter anderem verschiedene Nintendo-Titel, darunter Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party und The Legend of Zelda: Link's Awakening für jeweils 39,99 Euro, während euch Kirby's Dream Buffet 10,49 Euro kostet.

Erlebt Link's Awakening im modernen Look.

In die Welt von Disney könnt ihr mit Disney Dreamlight Valley abtauchen, das ihr aktuell für 22,49 Euro bekommt. Alternativ könnt ihr euch an den Neuauflagen der drei alten Crash-Bandicoot-Spiele versuchen. Mit 15,99 Euro für die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist das auch nicht allzu teuer. Rasend schnell unterwegs seid ihr wiederum in Sonic Mania für 9,99 Euro und in Ori and the Will of the Wisps erkundet ihr für 7,49 Euro eine wunderschöne Spielwelt.

Die Welt von Disney erwartet euch.

Wer lieber Runde um Runde in einem Spiel versenken möchte, sollte sich für 5,99 Euro Civilization 6 näher anschauen. Ebenfalls sehr günstig könnt ihr den Shooter Metro 2033 Redux abstauben, er kostet euch gerade mal 4,99 Euro. Etwas mehr Geld gebt ihr für Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (29,99 Euro) und Persona 5 Royal (41,99 Euro) aus, aber das lohnt sich in beiden Fällen.