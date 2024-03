Paper Mario und Luigis Mansion 2 HD endlich mit Release-Datum

Am 10. März ist Mario-Tag und Nintendo hat sich dieses Jahr etwas Besonderes ausgedacht. Es gibt für euch die Release-Daten von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor und Luigis Mansion 2 HD.

Mario-Neuigkeiten zum Mario-Tag

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor erscheint am 23. Mai 2024. Etwas später, am 27. Juni, könnt ihr eure Knie in Luigi’s Mansion 2 HD schlottern machen. Beide Titel könnt ihr jetzt schon vorbestellen.

Zusätzlich hat sich Nintendo noch kleine Überraschungen überlegt. So könnt ihr euch kostenlose Hintergrundbilder von Mario, Peach und Luigi in den My Nintendo-Belohnungen abholen. Bis zum 24. März erhaltet ihr beim Kauf bestimmter Mario-Titel außerdem doppelte Punkte.