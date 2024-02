Planet der Rabatte: Die besten Angebote für PS5 und PS4.

Im PlayStation Store hat ein weiteres Mal die bekannte Angebotsaktion "Planet der Rabatte" mit Angeboten für PlayStation 5 und PlayStation 4 begonnen.

Insgesamt erwarten euch dabei mehr als 2.000 Angebote, sowohl für Spiele als auch für DLCs, Season Pässe, In-Game-Währungen und so weiter. Die Aktion läuft bis zum 29. Februar 2024 um 0:59 Uhr und wir präsentieren euch hier einige der interessantesten Angebote.

Alleine oder kooperativ könnt ihr euch zum Beispiel in Remnant 2 (29,99 €, 40 Prozent Rabatt) durch verschiedene Welten kämpfen, da bei Beute sammeln und euren Charakter immer weiter verbessern. Wenn ihr hingegen ein Freund des Eishockeys seid, könnt ihr euch mit NHL 24 (31,99 €, 60 Prozent Rabatt) den neuesten Teil auf eure Konsole holen und dem gegnerischen Torhüter den Puck um die Ohren feuern.

Ab aufs Eis.

Bleiben wir sportlich, aber es wird deutlich rasanter. Ebenfalls im Angebot ist der F1 Manager 2023 (24,74 €, 55 Prozent Rabatt), der euch die Kontrolle über ein Formel-1-Team gibt. Ihr müsst euch um die Verwaltung eures Rennstalls kümmern und natürlich um die Strategie während der Rennen. Wer lieber Schurken verprügelt, erhält die Deluxe Edition von Gotham Knights (18,99 €, 80 Prozent Rabatt) zum günstigeren Preis. Die Batman-Familie, bestehend aus Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, muss darin Gotham City nach dem Ableben von Batman beschützen.

Ein Open-World-Rennspiel erwartet euch wiederum in Lego 2K Drive (23,09 €, 67 Prozent Rabatt), in dem ihr verschiedene Welten erkunden, zahlreiche Rennen bestreiten und euren eigenen Wagen zusammenbauen könnt. Oder wollt ihr doch lieber das Universum retten? Genau das könnt ihr in Marvel's Guardians of the Galaxy (17,49 €, 75 Prozent Rabatt) tun. Mit Star-Lord und seiner Crew bereist ihr verschiedene Welten und versucht das Böse aufzuhalten. Das, was Helden eben so tun.

Rettet das Universum.

Einen richtigen Shooter-Klassiker bekommt ihr mit der Neuauflage von Quake 2 (3,99 Euro €, 60 Prozent Rabatt). Neben dem aufpolierten Basisspiel stecken noch zwei Missionspakete, eine brandneue Erweiterung und mehr drin. Ihr könnt euch sogar im Multiplayer mit anderen anlegen. Etwas gemächlicher geht es in Sid Meier's Civilization VI Anthology (26,24 €, 65 Prozent Rabatt) zur Sache. Neben dem Basisspiel bekommt ihr mit diesem prall gefüllten Paket zwei größere Erweiterungen, sechs DLC-Pakete, den New-Frontier-Pass und könnt somit zahlreiche Spielstunden verbringen und die Welt erobern.