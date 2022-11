PlayStation Indies auf PS5 und PS4: 8 tolle Angebote für unter 5 Euro.

Der nächste PlayStation-Indies-Sale im PlayStation Store hat begonnen und bietet euch massenhaft Indie-Titel für PlayStation 5 und PlayStation 4 zu günstigeren Preisen an.

Und ihr habt dafür noch eine Menge Zeit, denn der Sale läuft bis zum 22. Dezember 2022 um 0:59 Uhr und umfasst wie erwähnt eine Menge Titel.

Nachfolgend zeigen wir euch einige gute Titel, die ihr für wenig Geld bekommen könnt. Fangen wir mit Spielen für unter 5 Euro an. Mit Seasons after Fall bekommt ihr für 1,99 Euro einen 2D-Puzzle-Platformer, in dem ihr ein Land voller Magie erkundet. Ihr spielt einen Fuchs und müsst euch zu vier Wächtern begeben, wobei ihr vier Jahreszeiten erlebt, die die Umgebung verändern. Ebenfalls 1,99 Euro kostet euch The Technomancer. Hier geht’s als Magier-Krieger auf den Mars, wo ihr kurz vor dem Abschluss eures Initiationsritus steht, der euch zum Technomancer macht. Eure Entscheidungen in dem Rollenspiel nehmen auch Einfluss auf die Spielwelt.

In The Technomancer verschlägt es euch auf den Mars.

Weiter geht es mit Hard Reset Redux für 2,39 Euro. In Bezoar, der letzten Stadt der Menschen, werdet ihr in einen Konflikt zwischen den zwei gefährlichsten Feinden der Menschheit gezogen. Aber hier ist nichts so, wie es scheint. 2,49 Euro kostet euch wiederum Punch Club, ein Box-Managementspiel mit verzweigten Handlungssträngen. Es geht dabei nicht nur darum, der beste Boxer zu werden, ihr such auch nach dem Mörder eures Vaters.

Werdet zum besten Boxer und untersucht den Mord an eurem Vater.

Gerätselt wird wiederum in Baphomets Fluch 5: Der Sündenfall, das euch 2,99 Euro (1,49 Euro mit PS Plus) kostet. Ihr folgt der Spur eines gestohlenen Bildes und deckt dabei zugleich eine mörderische Verschwörung auf. Wesentlich patriotischer geht es für 2,99 Euro in Broforce zur Sache. Mit der gleichnamigen paramilitärischen Organisation kämpft ihr hier gegen das Böse auf der Welt.

Es geht um mehr als nur ein gestohlenes Bild.

Noch mehr Rätselabenteuer erwarten euch in dem preisgekrönten Machinarium. Ihr spielt den Roboter Josef und versucht mit ihm seine Freundin Berta zu retten, die von der Blackcap Brotherhood entführt wurde. Für 2,99 Euro kein schlechter Deal. Nur wenig teurer ist mit 3,49 Euro Guacamelee in der Super Turbo Championship Edition. In dem Action-Platformer erwarten euch auch Metroidvania-Elemente und ihr taucht in eine Welt ein, die stark von mexikanischer Kultur und Folklore inspiriert ist.