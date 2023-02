PlayStation Indies im Sale: 10 gute Angebote für unter 5 Euro.

Ein weiterer Sale im PlayStation Store hat begonnen und diesmal gibt es wieder jede Menge Indie-Spiele zum günstigeren Preis.

Dieser läuft bis zum 23. Februar 2023 um 0:59 Uhr und bietet euch zahlreiche Titel für PlayStation 5 und PlayStation 4 günstiger an.

Wir zeigen euch nachfolgend ein paar ausgewählte Games, die gute Angebote sind. Angefangen mit Spielen unter 5 Euro. Wenn ihr etwa die John-Wick-Filme mochtet, könnt ihr euch für 1,99 Euro als Ergänzung dazu John Wick Hex auf eure Konsole holen. In dem actionreichen Strategiespiel müsst ihr strategisch planen und vorgehen. Für den gleichen Preis (oder 1,49 Euro mit PS Plus) erhaltet ihr The Bridge, ein 2D-Logikrätselspiel, das mit Physik und Perspektive spielt, um euch zu fordern. Und noch eins für 1,99 Euro: The Technomancer ist ein Sci-Fi-Action-Rollenspiel, in dem ihr als Magier-Krieger auf dem Mars unterwegs seid.

Schon alles von John Wick gesehen? Hier gibt's das Spiel dazu.

Um das Schicksal eurer Schwester sorgt ihr euch in Limbo, das für 2,24 Euro zu haben ist. Ungefährlich ist diese Reise im stilisierten Look definitiv nicht. In die letzte Stadt der Menschen verschlägt es euch in Hard Rest Redux (2,39 Euro). Dort geratet ihr in den Konflikt zwischen zwei der gefährlichsten Feinde der Menschen, aber nichts ist so, wie es scheint. In eine ganz andere Richtung geht das Box-Managementspiel Punch Club (2,49 Euro, 1,99 Euro mit PS Plus). Aber ihr kümmert euch nicht nur ums Boxen, sondern versucht auch noch den Mörder eures Vaters zu finden.

In Hard Reset Redux wird geballert.

Einen ehemaligen Polizeibeamten spielt ihr wiederum in The Hong Kong Massacre. Für 2,54 Euro geht es blutig zur Sache, wie der Name schon verrät, inklusive Zeitlupensequenzen. Deutlich absurder präsentiert sich Snakeybus (3,59 Euro, 2,99 Euro mit PS Plus). Ihr fahrt mit eurem Bus durch die Stadt und nehmt Passagiere auf, wobei der Bus immer größer wird. Wie Snake, nur eben mit einem Bus. Oder spielt stattdessen ein Loch im Boden. Ja, genau das spielt ihr in Donut County (3,89 Euro). Euer Ziel: Sachen verschlucken, größer werden und Rätsel lösen. Alternativ fliegt ihr für 4,49 Euro in Everspace durch den Weltraum. Eure Fähigkeiten werden durch das Roguelike-Gameplay auf die Probe gestellt und das Spiel lädt euch ein, es immer und immer wieder zu versuchen, bis ihr euer Ziel erreicht habt.