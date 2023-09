Roblox kommt auf die PlayStation: Dieses Datum im Oktober solltet ihr euch markieren

Die beliebte Plattform Roblox, auf der ihr Spiele entwickeln, teilen und mit anderen Nutzern spielen könnt, kommt nun endlich auf die PlayStation. Und das sogar schon nächsten Monat, wie ihr in der PlayStation state of Play sehen könnt.

Roblox hat Sony endlich überzeugt - nur wie?

Am 10. Oktober erscheint Roblox auf der PlayStation 4. Ob dieser verspätete Startschuss auch für die PlayStation 5 gilt, ist noch unklar. In der State of Play könnt ihr die Ankündigung bei Minute 3:20 sehen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Verspätung kam daher zustande, dass PlayStations Jim Ryan Bedenken zu Roblox hatte, da es besonders bei Kindern sehr beliebt ist. Wie aus einem Artikel von Axios zu entnehmen ist, sei Ryan mit Roblox so vorsichtig umgegangen, da es Millionen junge Nutzer gebe und die Plattform viele Möglichkeiten biete, ebendiese auszunutzen. Eine Kontroverse, die Roblox schon länger verfolgt.

Dennoch habe Ryan Hoffnung, dass sich diese Situation ändern wird und er deutete ebenfalls an, dass sich die Haltung des Unternehmens zum Spiel daher geändert hat. Und wie es das hat. Immerhin integriert Sony das Spiel nun auf ihre Konsolen.

Wie aus kürzlich veröffentlichten Zahlen hervorgeht, sollen die Nutzer der Plattform auch immer älter werden. Im Jahr 2022 waren demnach 38 Prozent allter Roblox-Nutzer über 17 Jahre. Und auch die Nutzerzahlen lassen sich sehen. Laut in einem Showcase hieß es, dass Roblox Anfang des Jahres rund 250 Millionen monatliche Nutzer verzeichnete - das sind 3,5-mal so viele wie Fortnite und 2,5-mal so viele wie Minecraft. Das sind ein paar sehr gute Argumente.

Schon 2015 konnten Spieler Roblox auf der Xbox nutzen, zuvor erschien die Plattform für PC, Android und iOS.