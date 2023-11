Roblox Codes: Alle kostenlosen Items im November 2023

Roblox ist eine Spieleplattform, auf der ihr eure eigenen Spiele erstellen und spielen könnt – es ist quasi ein Lego-Baukasten für Games, der bereits dreistellige Millionenzahlen bei den Spielern begeistert. Ausgangsbasis für die Reise durch die bunte Spielevielfalt ist dabei euer persönlicher Roblox-Avatar, den ihr freischnauze individualisieren könnt. Und an dieser Stelle kommen die Roblox Promo Codes ins Spiel, denn sie gewähren euch in der Regel eine Reihe von lustigen kosmetischen Items wie Kleidung, Emotes, Waffen und mehr, die ihr sonst die Ingame-Währung „Robux“ ausgeben müsst, die wiederum für echtes Geld erhältlich ist. Nachfolgend findet ihr eine Liste mit allen aktuellen Roblox Codes für kostenlose Items, Outfits und Musik und erfahrt, wie ihr die Codes einlösen könnt.

Bitte achtet bei der Liste der aktiven Roblox Codes auf die Infos in den Klammern, da einige der Codes unterschiedlich eingelöst werden müssen. Mehr dazu erfahrt ihr beim Punkt Roblox Redeem - So könnt ihr Roblox Codes einlösen .

Im Anschluss findet ihr alle Roblox Promo Codes, die derzeit nicht mehr gültig / abgelaufen sind. So seht ihr, was ihr verpasst habt oder was wieder zurückkehren könnte, denn manchmal werden Codes auch wieder reaktiviert. Solltet ihr zudem einen Code finden, der nicht funktioniert, könnt ihr mit einem Blick in die nachfolgende Liste überprüfen, ob er überhaupt noch gültig ist.

Roblox Redeem - So könnt ihr Roblox Codes einlösen

Wollt ihr Roblox Codes einlösen, müsst ihr darauf achten, ob sie generell für die Roblox Plattform oder für bestimmte Roblox-Spiele gedacht sind. Allgemeine Roblox Promo Codes könnt ihr auf der offiziellen Webseite einlösen, doch es gibt auch ein paar Codes, die ihr nur im jeweiligen Roblox-Spiels aktivieren könnt - das gilt vor allem für Codes für „Insel der Bewegung“ (Island of Move) und „Wunderhaus“ (Mansion of Wonder). Wie das Ganze im Detail funktioniert, erfahrt ihr nachfolgend.

Info: Ihr könnt mehrere Codes hintereinander aktivieren. Codes sind in der Regel nur für eine begrenzte Dauer gültig – das können mehrere Tage bis Wochen sein. Abgelaufene Codes könnt ihr zwar weiterhin im Spiel eingeben, jedoch nicht mehr einlösen (ihr erhaltet eine entsprechende Mitteilung). Gleiches gilt für bereits eingelöste Codes.

Roblox Promo Codes einlösen

Besucht die offizielle Seite https://www.roblox.com/redeem. Meldet euch gegebenenfalls bei eurem Roblox-Konto an, falls noch nicht geschehen. Gebt einen Code in die Eingabebox ein. Klickt "Einlösen", um die Eingabe zu bestätigen. Ist der Code gültig, erhaltet ihr eine Bestätigung und die die Belohnung wird euch gutgeschrieben.

Allgemeine Roblox Codes könnt ihr über die offizielle Webseite einlösen.

Roblox Codes für „Insel der Bewegung“ (Island of Move) einlösen

Startet Insel der Bewegung (Island of Move). Lauft von der Startplattform geradeaus zur Bühne mit dem „PLAY IT!“ Schriftzug und klickt die Interaktionstaste. Wählt im auftauchenden Menü die Option „Redeem Code“. Gebt im „Redeem Codes“-Fenster euren Kode ein und bestätig mit einem Klick auf den blauen Haken neben der Eingabezeile. Ist der Code gültig, erhaltet ihr eine Bestätigung und die die Belohnung wird euch gutgeschrieben.

Roblox Codes für „Wunderhaus“ (Mansion of Wonder) einlösen

Startet Wunderhaus (Mansion of Wonder). Lauft vom Startpunkt geradeaus zum NPC bei der Swag-Hütte und klickt die Interaktionstaste. Wählt im auftauchenden Swag-Booth-Menü die Option „Redeem Code“. Gebt im „Redeem Codes“-Fenster euren Kode ein und bestätig mit einem Klick auf den orangefarbenen Haken neben der Eingabezeile. Ist der Code gültig, erhaltet ihr eine Bestätigung und die die Belohnung wird euch gutgeschrieben.

Codes für das Roblox-Spiel „Insel der Bewegung (Island of Move)" könnt ihr nicht über die offizielle Roblox-Seite einlösen, sondern nur im Spiel selbst. Das funktionier so:

Codes für das Roblox-Spiel „Wunderhaus (Mansion of Wonder)" könnt ihr nicht über die offizielle Roblox-Seite einlösen, sondern nur im Spiel selbst. Das geht so:

