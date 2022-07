Saturn-Card-Days: PHILIPS Hue Play Gradient Lightstrip-Set 49 Prozent günstiger

Ihr wollt es bunt in der Wohnung oder eure Gaming-Sessions mit passender Beleuchtung untermalen? Dann ist dieses Paket für die Hue Play Gradient Lightstrips von PHILIPS vielleicht das Richtige für euch.

Ein Starter-Set für die mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung gibt es jetzt nämlich für 249 Euro statt für 489,99 Euro, allerdings nur, wenn ihr eine Saturn-Card habt.

Im Online-Shop von Saturn findet ihr das Lightstrips-Bundle für den Innenbereich um 49 % reduziert.

Der Gradient Lightstrip leuchtet gleichzeitig in verschiedenen Farben und ist 216,5 cm lang. Um die Beleuchtung in den passenden Farben zu eurem Spiel oder auch Film erstrahlen zu lassen, könnt ihr die Lightstrips an den Fernseher anschließen - bis zu vier HDMI-Geräte können gekoppelt werden.

Mithilfe der Hue Bridge werden Lichtskripte vom TV auf die Lightstrips übertragen, die das ganze dann in passende Farben umsetzen. Ihr könnt aber auch noch nachjustieren und die Lichter mithilfe einer App passend zu euren Wünschen programmieren.

Mehr zur Nutzung der Lichtstreifen findet ihr der Produktbeschreibung von Saturn.