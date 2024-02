Sea of Conquest: Pirate War codes for Februar 2024

Im Mobile-Game Sea of Conquest: Pirate War fahrt ihr als Pirat über den Ozean, verbessert mit der Zeit euer Schiffe und kommandiert eine Flotte, um die stärkste Piratencrew der Weltmeere zusammenzustellen. Und zwischendurch bekämpft ihr auch mal ein paar Seemonster.

Es gibt in dem Strategiespiel verschiedene Rohstoffe, die ihr dafür braucht. Die zu sammeln, ist mitunter mühselig. Aber ihr könnt auch welche davon und ein paar schöne andere Dinge in Sea of Conquest: Pirate War mithilfe von Codes erhalten. Wir zeigen euch im Guide, welche aktiven Codes es gibt und wie ihr sie einlöst.

Aktive Codes für Sea of Conquest

Hier sind alle derzeit aktiven Codes für Sea of Conquest: Pirate War:

BOOTYFULVALENTINE

SPRINGFEST2024

MEBOOTY

SEAOFCONQUEST

DISCORD100K

SOC777

Abgelaufene Codes für Sea of Conquest

Die folgenden Codes für Sea of Conquest: Pirate War sind bereits abgelaufen:

50KPIRATES

SOCGLOBAL2024

FBSAILHO

SAILINTO2024

MERRYBOOTY

RUMGRUBFEAST

DISCORDYOHOHO

PROGRESSCELEBRATION

HAPPYHOLIDAYS

BOOTYBEAMILLION

SPOOKYSHIP2023

AHOYMATEY

BOOTY2MILL

BLACKFLAGCREW

Nehmt es mit dem Kraken auf. | Image credit: FunPlus

Wie löst man Codes in Sea of Conquest auf Android ein?

Wie ihr die Codes für Sea of Conquest: Pirate War einlöst, unterscheidet sich leicht zwischen Android und iOS. So löst ihr die Codes auf einem Android-Gerät ein:

Startet Sea of Conquest: Pirate War. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schließt das Tutorial ab. Klickt auf euren Avatar in der linken, oberen Bildschirmecke. Geht zu den Einstellungen. Wählt dort die Option aus, Geschenke beziehungsweise Codes einzulösen. Gebt euren Code ein und bestätigt die Eingabe.

Wie löst man Codes in Sea of Conquest auf dem iPhone ein?

Wer auf einem iPhone spielt, für den ist das Einlösen von Codes in Sea of Conquest: Pirate War etwas kompliziert. Aber keine Sorge, auch das kriegt ihr hin: