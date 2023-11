So günstig war OLED-Gaming noch nie: Monitor von LG im Angebot

Zum Black Friday ist dieser schicke Gaming-Monitor von LG im Angebot. Ihr erhaltet WQHD-Auflösung auf 27 Zoll, 240 Hz und OLED für unschlagbare 724,99 Euro auf Amazon. Ihr spart euch also 275 Euro im Vergleich zum Originalpreis. In diesem Monitor-Monster steckt aber noch viel mehr.

LG Electronics UltraGear Gaming Monitor besitzt zudem HDR10, nur 0,03 Millisekunden Reaktionszeit und eine DCI-P3-Farbraumabdeckung von 98,5 Prozent. Ihr habt zusammen mit dem Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 also satte Farben und könnt außerdem auf Nvidia G-Sync, AMD FreeSync viele Anschlüsse, so etwa USB, DisplayPort, HDMI und einen Kopfhöreranschluss zugreifen. RGB-Lichter dürfen natürlich auch nicht fehlen und selbstverständlich ist der Monitor drehbar, schwenkbar, höhenverstellbar und lässt sich auch hochkant verwenden. Das nahezu rahmenlose Design lässt euch noch tiefer in die Spiele eintauchen.