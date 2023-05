Spart bis zu 75 Prozent im neuen PlayStation Sale: Die besten Angebote für PS5 und PS4

Unter dem Namen "Tolle Spiele, tolle Angebote" hat im PlayStation Store ein brandneuer Sale begonnen, der Rabatte von bis zu 75 Prozent verspricht.

Die Aktion läuft bis zum 25. Mai 2023 um 0:59 Uhr und nachfolgend picken wir einiger der besten Angebote für PlayStation 5 und PlayStation 4 für euch heraus.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Adventure-Fans können sich zum Beispiel ganz günstig mit einem neuen Spiel versorgen. Baphomets Fluch 5: Der Sündenfall kostet euch gerade mal 1,49 Euro und lässt euch so einige Rätsel lösen. Für denselben Preis müsst ihr in Beat Cop herausfinden, wer euch etwas angehängt hat. Ihr dreht in der Stadt jeden Stein um und macht euch auf die Suche nach den Hintermännern, die eure Karriere ruinieren wollen. Eine farbenfrohe Ballerei erwartet euch indes für 2,99 Euro in Geometry Wars 3: Dimensions Evolved. In dem Arcade-Shooter ballert ihr euch auf einem 3D-Gitter durch Wellen von Feinden. Für ebenfalls 2,99 Euro könnt ihr dann in Shadow Warrior mit dem Schießen weitermachen. Die Neuauflage des klassischen Shooters ist diesen Preis allemal wert. Wer Freude an Ego-Shootern hat, wird damit auf jeden Fall glücklich.

In Baphomets Fluch 5 gibt es einige Rätsel zu lösen.

Ebenfalls aus der Ego-Perspektive spielt ihr The Talos Principle, wenngleich hier gerätselt statt geschossen wird. Für 4,49 Euro gibt es einiges zu lösen. Die volle Ladung Nostalgie bekommt ihr mit der Disney Afternoon Collection. 4,99 Euro kostet sie euch und dafür bekommt ihr sechs beliebte Disney-Spieleklassiker. Steht ihr wiederum mehr auf Strategie, könnte sich ein Blick auf Battlestar Galactica Deadlock lohnen. Für 5,99 Euro nehmt ihr am Ersten Zylonenkrieg teil und müsst euer taktisches Geschick unter Beweis stellen.

Kämpft gegen die Zylonen.

In den Weltraum geht es auch in Deliver Us The Moon. Nachdem der Kontakt zur Mondkolonie abgerissen ist, müsst ihr herausfinden, was dort vorgefallen ist. Und das könnt ihr für 6,24 Euro tun. Mit dem Tod befasst sich wiederum Spiritfarer. Ihr spielt die Fährfrau der Verstorbenen und entlasst sie schließlich ins Jenseits. Zwischenzeitlich könnt ihr euch mit Geistern anfreunden und allerlei andere Dinge für 7,49 Euro tun. Im Kontrast dazu richtet ihr für 7,99 Euro in Just Cause 4 jede Menge Chaos an. Einmal mehr gilt es, in einer Open World für Recht und Ordnung zu sorgen, indem ihr jede Menge Sachen in die Luft jagt.