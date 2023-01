Spiele unter 20 Euro für PS5 und PS4: Für diese 10 Games zahlt ihr sogar nicht mehr als 5 Euro

Im PlayStation Store läuft wieder eine neue Angebotsaktion mit PS5- und PS4-Spielen für unter 20 Euro.

Da ist schon einiges dabei, wie ihr auf der Übersichtsseite sehen könnt. Die Aktion läuft bis zum 2. Februar 2023 um 0:59 Uhr.

Wir zeigen euch hier ein paar gute Angebote aus diesem Sale, fangen aber noch weit günstiger an, nämlich mit Spielen für weniger als fünf Euro.

Möchtet ihr euch in einer Nervenheilanstalt gruseln und fürchten, solltet ihr einen Blick auf Outlast werfen, das euch gerade mal 1,89 Euro kostet. Für 1,99 Euro müsst ihr indes in Murdered: Soul Suspect einen Mordaufklären: euren eigenen! Kein Witz, ihr ermittelt aus dem Jenseits heraus. Steht euch der Sinn nach etwas Strategischem und Taktischem, schaut euch XCOM 2 für schlappe 2,49 Euro unbedingt an. Wer es noch ein gutes Stück explosiver mag, ist in der offenen Welt von Just Cause 3 gut aufgehoben. Dort könnt ihr für 2,99 Euro jede Menge Chaos anrichten.

In XCOM 2 bekämpft ihr Aliens.

Aber noch einmal zurück zur Strategie. In Space Hulk: Tactics zieht ihr als Space Marine-Terminatoren oder als tödliche Genestealer in den Kampf. 2,99 Euro kostet euch das. Wesentlich ruhiger und minimalistischer geht es da schon in Islanders zu, in dem ihr euch für 3,74 Euro mit dem Städtebau auf eurer eigenen Insel beschäftigt. Leise unterwegs seid ihr wiederum in Thief. Wie der Name schon sagt, spielt ihr hier einen Dieb und sucht nach Beute. Und das für lediglich 2,99 Euro.

In Thief seid ihr als Dieb unterwegs.

Und dann haben wir hier noch einmal Fantasy und zweimal Science-Fiction für euch. In Titanfall 2 erwartet euch für 4,39 Euro eine tolle Ego-Shooter-Kampagne, während ihr in Alienation aus der Top-Down-Perspektive auf große Alienhorden ballert. Und das für 4,99 Euro. Zu diesem Preis gibt’s letztlich noch Dragon's Dogma: Dark Arisen, in dem ihr gemeinsam mit euren KI-Begleitern durch eine offene Welt zieht und es mit sagenhaften Monstern aufnehmt.