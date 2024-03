Steam Familie ersetzt die Familienbibliothek und kann so viel mehr

Steam Familie steht jetzt in der öffentlichen Beta-Version zum Testen bereit und bietet noch mehr Tools für die Nutzung von Steam-Spielen im gemeinsamen Haushalt. Das neue Tool ersetzt die Familienbibliothek und die Familienansicht vollständig und bietet einen zentralen Ort für eure Spiele.

Eine kombinierte Spielbibliothek für die ganze Familie

Bis zu sechs Mitglieder sind in einer Steam Familie möglich. Alle Mitglieder erhalten Zugriff auf alle im Besitz Ihrer Familienmitglieder befindlichen Spiele, die geteilt werden dürfen. Es gibt also eine große Bibliothek aus allen Spielen der Mitglieder. Na ja, fast allen, denn die Entwickler müssen sich dazu entscheiden, am Familie-Programm teilzunehmen. Anderenfalls können ihre Titel nicht geteilt werden.

Jedes Familienmitglied erstellt eigene Spielstände und kann jederzeit auf die Titel zugreifen, selbst, wenn der Besitzer des Spiels selbst online ist und zockt. Er darf nur nicht exakt denselben Titel spielen - außer es handelt sich um eine zweite Version des Spiels, die in der geteilten Bibliothek verfügbar ist. Zocken könnt ihr die Spiele aus Steam Familie aber immerhin offline.

Auch neue Möglichkeiten zur Kindersicherung sind gegeben. So können Eltern die Mitglieder in "Kinder" und "Erwachsene" unterteilen und die Accounts minderjähriger Mitglieder können eingeschränkt werden. So kann der Zugriff auf geeignete Spiele erlaubt werden, die Shop-, Community- und Chat-Funktionen eingeschränkt, Spielzeitbegrenzungen festgelegt und Spielzeiten verfolgt werden.

Zudem können die Eltern Anfragen nach zusätzlicher Spielzeit oder Zugriff auf ausgewählte Funktionen vorübergehend oder dauerhaft genehmigen oder ablehnen sowie den Account eines Kindes wiederherstellen, falls diese ihr Passwort verloren haben. Kinder können wiederum Kaufwünsche an ihre Eltern schicken, damit sie diese an den Weihnachtsmann überbringen können.

Um die Steam-Familien-Beta zu testen, müsst ihr euch dafür anmelden. Das geht, wenn ihr links im Steam-Client auf "Steam" geht, dann im Menü die "Einstellungen" wählt, dann auf "Oberfläche" geht und dort "Client-Beta-Teilnahme" und danach "Steam-Familien-Beta" sucht.

Erwachsene dürfen eine Steam Familie jederzeit verlassen. Sie müssen allerdings beim Beitreten einer neuen Familie mindestens ein Jahr warten, bevor sie erneut wechseln können. Kinder können nicht selbst die Steam Familie verlassen. Darum müssen sich die Eltern oder der Steam Support kümmern. Hier sind alle Details zu Steam Familie.