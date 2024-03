Mehr Survival, mehr Kämpfe: The Sinking City 2 wird zum "echten Horrorspiel"

Während des Xbox-Partner-Preview-Showcase hat Entwickler Frogwares The Sinking City 2 angekündigt.

War der erste Teil noch ein "Detective Adventure", geht der zweite Teil in eine "düstere, aggressivere" Richtung.

Echter Horror

The Sinking City 2 wird als "echtes Horrorspiel" und als Survival-Horror bezeichnet, mit einem stärkeren Fokus auf Kämpfe.

Gleichzeitig will man sich im Kern möglichst nah an der Lovecraft-Thematik halten. Die Story ist unabhängig vom ersten Teil.

Hier ist der erste Trailer:

Schauplatz ist die Stadt Arkham, eine Stadt in einer Lovecraft'schen Version der USA in den 1920ern.

"Es spielt in der berüchtigten Stadt Arkham, die nun von einer übernatürlichen Flut heimgesucht wird, die Verfall und Eldritch-Monster in die Straßen gebracht hat", heißt es. "Kämpft gegen albtraumhafte Abscheulichkeiten, erkundet eine verrottende Stadt, während das steigende Wasser die Landschaft verändert, und entdecken, welche dunklen Geheimnisse euch an diesen verlassenen Ort geführt haben."

Frogwares zufolge erwartet euch eine semi-offene Welt, außerdem nutzt man die Unreal Engine 5.

The Sinking City 2 soll 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.