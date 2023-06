Throne and Liberty: Verwandelt euch in Amazons neuen MMO in einen Adler und fliegt

Amazon Games hat ein neues MMO in der Pipeline, das von Studio NCSoft entwickelt wird. Throne and Liberty vereint Mittelalter und Fantasy und zeigt sich das allererste Mal auf dem Summer Games Fest.

Pfeile, Schwerter und Magie

Hübsche Natur und epische Schlachtfelder. Throne and Liberty zeigt in seinem ersten Trailer seine aufregende Welt und die vielen Möglichkeiten, die euch im Kampf erwarten. Werft eine magische Axt oder verwandelt euch in einen Adler, um in der Luft zu fliegen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Eine Komponente, die es in New World oder Lost Ark zumindest noch nicht gegeben hat. Hier seid ihr zu Fuß, auf einem Reittier oder zu Schiff unterwegs. Wir können also gespannt bleiben, was der neue Titel zu bieten hat, nachdem Amazon Games nun ein wenig mehr Expertise in diesem Gebiet sammeln konnte.

So wie es aussieht, könnt ihr euch auch schon für erste Tech-Tests anmelden. Genau Informationen dazu folgen.