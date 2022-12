Top 50 Leserwahl: Wählt die besten Spiele des Jahres 2022 und gewinnt eine Nintendo Switch OLED mit Pokémon

Da sind wir schon wieder, stehen kurz vor dem Ende eines Jahres. Und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist wieder an der Zeit für unsere Tradition: Ihr wählt die 50 besten Spiele des Jahres 2022 und gebt eure Kommentare ab.

Ich sage es gleich vorweg: In diesem Jahr gibt es dazu einige Anmerkungen und auch einige Änderungen. Zuerst einmal: Sorry für das System, das wir in diesem Jahr verwenden. Es ist nicht optimal, entspricht auch nicht unserem früheren Abstimmungssystem, das wir in den vergangenen Jahren verwendet haben, aber im Zuge der Systemumstellung in diesem Jahr geht es leider nicht anders.

Damit geht auch einher, dass wir in diesem Jahr keine Spiele nachträglich zur Liste hinzufügen können. Sorry dafür, wir sind darüber auch nicht sehr glücklich, aber dieses Jahr geht es nicht anders.

Und beim Blick auf die Liste wird euch in diesem Jahr auch mit Sicherheit etwas auffallen. Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen und ziehen eine rote Linie für Spiele, die wir bei der Wahl zum Spiel des Jahres zulassen. Bedeutet konkret:

Keine Early-Access-Spiele.

Keine Remasters.

Keine Remakes.

Keine Portierungen von Spielen, die in den vergangenen Jahren bereits auf anderen Plattformen erschienen.

Nur Spiele, die erstmals im Jahr 2022 erschienen. Vergebt mir, wenn mir bei der Spieleflut etwas durchrutscht, was angesichts dessen nicht drin sein sollte oder fehlt, ihr könnt aber gerne darauf hinweisen. Eine Ausnahme sind wiederum Spiele wie zum Beispiel Live a Live. Das erschien zwar grundsätzlich schon 1994, aber damals nur in Japan. 2022 kam es erstmals in den Westen, wodurch es sich zur Abstimmung qualifiziert.

Ihr könnt für bis zu zehn Spiele abstimmen, müsst allerdings auch nicht. Dieses Jahr gibt es keine Mindestzahl an Spielen, ebenso fällt die Gewichtung nach unterschiedlichen Punkten für die einzelnen Plätze weg.

Platz für eure Kommentare ist aber weiterhin. Und vergesst nicht, euren Eurogamer-Usernamen anzugeben, wenn ihr eure Kommentare möglicherweise in unseren Top-50-Artikeln sehen möchtet.

Die Auswertung selbst findet – sofern denn alles wie geplant funktioniert (spürt ihr meinen Optimismus?) - wie üblich in einem fünfteiligen Countdown-Special in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr statt, unterlegt mit euren Kommentaren.

Also dann, worauf wartet ihr? Stimmt hier über die Top 50 Spiele 2022 ab.

Übrigens: Teilnehmen könnt ihr bis zum 21. Dezember 2022 um 18 Uhr.

Top-50-Gewinnspiel: Nintendo Switch OLED mit Pokémon Karmesin

Für eure Teilnahme belohnen wir eine oder einen für euch in diesem Jahr mit einer schicken und nigelnagelneuen Nintendo Switch.

Nicht irgendeine Switch, sondern die Nintendo Switch OLED, also die mit dem schönen neuen Bildschirm. Das gute Stück verfügt über ein 7-Zoll-Display, letztlich ist der Bildschirm also größer als beim vorherigen Switch-Modell und der Rand drumherum kleiner. Dank OLED-Display habt ihr zudem einen hohen Kontrast und intensivere Farben. Ein Unterschied, der sich auf Bildern im Internet nicht ganz so klar erfassen lässt wie in der Realität. Wer das Gerät aber zum Beispiel mal im Laden gesehen hat, weiß, wie sich die Unterschiede bemerkbar machen.

Beim OLED-Modell ist zudem noch der Standfuß für den Tisch-Modus auf der Rückseite der Konsole deutlich breiter, ebenso hat das überarbeitete Dock einen LAN-Anschluss für eine stabile Internetverbindung zu bieten. Und damit ihr mehr Spiele unterbringen könnt, gibt es noch 64 GB internen Speicherplatz, der sich natürlich jederzeit über microSD-Karten erweitern lässt.

Gewinnt mit etwas Glück eine schicke Nintendo Switch OLED inklusive Pokémon Karmesin.

Insgesamt eine schöne Auffrischung für die Konsole, durch die Spiele im mobilen Modus hübscher und intensiver aussehen als zuvor. Und von denen gibt es mehrere Jahre nach Veröffentlichung der Switch mehr als genug. Unter anderem im eShop gibt es viel zu entdecken, von großen Blockbustern, inklusive der Nintendo-eigenen Spiele, bis hin zu Indie-Geheimtipps.

Zu all diesen Spielen gehört auch Pokémon Karmesin, das wir hier gemeinsam mit dieser Switch OLED verlosen. Das neueste Abenteuer im Pokémon-Universum führt euch in die Paldea-Region, wo euch viele alte, aber auch viele neue Pokémon erwarten. Ihr könnt die offene Spielwelt von Paldea nach Lust und Laune erkunden und erlebt insgesamt drei Story-Pfade, die euch durch das Spiel führen.

Im Kern geht es aber natürlich auch diesmal wieder darum, jede Menge Pokémon zu fangen und gegen andere Trainer zu kämpfen. Eben ein klassisches Pokémon-Spiel, diesmal nur mit einer wie erwähnt wirklich offenen Welt, die euch praktisch keine Grenzen setzt und euch deutlich mehr Freiheiten gewährt. Ein Spaß sowohl für neue wie auch für alte Fans!