Visions of Mana: Kommt es in den Game Pass?

Square Enix' Visions of Mana könnte in den Xbox Game Pass kommen.

Diesen Hinweis liefert zumindest die Xbox-Webseite des Spiels, auf der man sich explizit auf den Game Pass bezieht.

Noch nicht bestätigt

Was interessant ist, denn bisher ist nicht bestätigt, dass Visions of Mana in den Xbox Game Pass kommt. Zuletzt war das Spiel während der Xbox Developer Direct zu sehen.

Wenn man per Suchmaschine nach Visions of Mana sucht, wurde dort erwähnt, dass das Spiel "bald für Xbox Series X/S und Game Pass" kommt – und das angeblich auch direkt zum Launch.

👀 https://t.co/GUc4UOI5ph pic.twitter.com/Tjibhe8XlN — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) January 27, 2024

Eine offizielle Bestätigung (oder ein Dementi) liegt bisher noch nicht dazu vor.

Visions of Mana wurde im Dezember 2023 angekündigt und soll im Sommer 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.