Fortnite feiert May the 4th: Zum Star Wars Tag gibt es viele neue Inhalte!

Am 4. Mai 2024 ist der diesjährige Star-Wars-Tag und auch in Fortnite wird May the 4th gefeiert – und zwar schon ab dem Tag davor!

Dazu gibt es zahlreiche Aktivitäten und neue Inhalte, wie Epic Games nun bekannt gegeben hat.

So feiert ihr den Star-Wars-Tag in Fortnite

Update 29.40 bringt zum Beispiel Star Wars ins Battle Royale. Begebt euch dort zu einer bestimmten imperialen Straßensperre, um Chewbacca zu retten, der euch daraufhin mit seinem Bogenspanner unterstützt. Diesen könnt ihr zudem aus imperialen Truhen an Sturmtruppler-Straßensperren auf der ganzen Insel erhalten. Außerdem gibt’s neue Aufträge sowie wiederkehrendes Gameplay mit Darth-Vader-Bosskampf, Strumtruppler-NPCs, E-11 Blaster und mehr. Und das bis zum 14. Mai 2024.

In Lego Fortnite haben Schiffe der Rebellen und des Imperiums eine Bruchlandung hingelegt. Den Rebellen könnt ihr beim Überleben helfen und beim Aufbau eines Dorfes. Ebenso kämpft ihr mit Lichtschwertern gegen das Imperium, stellt passende Gegenstände her und erkundet neue Sehenswürdigkeiten.

Das alles passiert auf einer neuen Insel, die auch in Zukunft erhalten bleibt. Mit dem Lego Pass: Abenteuer der Rebellen schließt ihr Aufträge ab und könnt kostenlose Belohnungen freischalten, zum Beispiel Gebäude und Dekorationen aus dem Mos-Eisley-Set.

Im Fortnite Festival erwartet euch ein von der Mos Eisley Cantina inspirierter Bereich. Auch hier gibt’s Star-Wars-Aufträge, mit denen ihr einen Battle-Pass-Levelaufstieg sowie die Gitarre "Siebensaitige Hallikset" freischalten könnt.

Bis zum 7. Mai 2024 sind Star-Wars-Aufträge in Rocket Racing verfügbar. Auch hier bekommt ihr dafür einen Battle-Pass-Levelaufstieg sowie die Spur "Energiekupplung", die von einem Podrenner inspiriert ist. Weiterhin könnt ihr auch noch die Aufkleber "Anakins Podrenner" und "Darth Maul" erhalten.

Und dann wäre da noch der Shop, in dem ihr die Outfits "Dagobah-Luke", "Lando Calrissian" und "AWR Trooper", die Karosserie "Beskar", den Jam-Song "Cantina Band" und mehr bekommt.