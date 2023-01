Von Alan Wake 2 über Assassin's Creed Mirage bis Dead Space Remake - Die wichtigen Games 2023: Teil 1

Raus mit dem Alten, rein das Neue? Na ja, dafür ist der Stapel der Schande eigentlich noch zu hoch und die im Weihnachts-Sale ergatterten Schnäppchen zu zahlreich, aber es gibt eine Menge, auf das man sich dieses neue Jahr 2023 freuen darf. Da Genres immer mehr zusammenkommen und neue Hybride bilden, gehen wir diesmal einfach alphabetisch vor. Hier all die Games, die wir aktuell als die Bringer im neuen Jahr sehen. Lasst uns wissen, worauf ihr euch noch freut, dann haben wir da auch einen Blick drauf.

Alan Wake 2

Studio/Publisher: Remedy / Epic Games

Release am: 2023

Plattform: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Zusammenfassung: Endlich eine Fortsetzung, diesmal mit mehr Survival-Horror.

Wie oft habe ich in den vergangenen Jahren geschrieben, dass Remedy doch endlich mal Alan Wake 2 machen soll. Und jetzt kommt's wirklich! Hoffentlich wird es auch gut. Viele Details liegen noch nicht vor, aber bisher hieß es, Teil zwei werde 2023 veröffentlicht. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Während man man beim ersten Teil noch von einem psychologischen Thriller spricht, heißt es bei Teil zwei, dass sich Remedy hier erstmals an das Survival-Horror-Genre wagt. Man kann also gespannt sein, wie das Abenteuer des Schriftstellers weitergehen wird und wie es sich spielerisch vom Vorgänger abhebt. Ich drücke beide Daumen, dass es genauso gut wird wie das Original. (Benjamin J.)

Alan Wake 2

Aliens: Dark Descent

Studio/Publisher: Tindalos Interactive / Focus

Release am: 2023

Plattform: PlayStation, Xbox One, PC

Zusammenfassung: Aliens, aber als Taktikspiel. Mit Heimatbasis und persistenter Umgebung. Cool!

Bis zur Recherche für diese Jahresvorschau wusste ich auch nicht, dass ich Aliens: Dark Descent in meinem Leben brauche. Aber wenn man erst einmal ein paar Infos dazu zusammenkratzt, wirkt dieses Spiel wie das viel zu lange verloren geglaubte fehlende Glied in der Kette an mal mehr, mal weniger erfolgreichen Alien-Lizenzsspiele. Aliens: Dark Descent ist nämlich ein Echtzeit-Taktikspiel mit optionaler Zeitlupe, in dem man einen Trupp Colonial Marines kommandiert. Und das Beste: Die Umgebung ist persistent – zugeschweißte Türen bleiben also zu – und ihr kehrt zwischen Missionen zu eurer Heimatbasis zurück, die ihr weiter aufrüstet und für die ihr Zivilisten als Helfer rekrutiert. Das hat ein bisschen was von XCOM, jetzt freue ich mich tatsächlich darauf! (Alex)

Dark Descent

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Studio/Publisher: From Software / Bandai Namco

Release am: 2023

Plattform: PlayStation, Xbox One, PC

Zusammenfassung: Mechs zusammenbauen, andere Mechs zerlegen, große Bosse, viele Missionen und ziemlich sicher ein HUD, das zu viel anzeigt und wenig sagt.

Das wird jetzt DAS Armored Core! Die Kassen von From, Software sind dick mit Elden Ring Gold gefüllt, da können sie die Mechs endlich auflaufen lassen, wie sie es schon immer wollten. Ich glaube, das war es das eigentliche Ziel. Dark Souls, Elden Ring, alles nur Mittel zum Zweck und der Zweck ist ein obskures, nerdiges, verschrobenes Mech-Game, das kaum jemanden interessiert, zu finanzieren. Das machen sie jetzt seit 1997 mit kontinuierlich ausbleibendem Mainstream-Erfolg und einer Hartnäckigkeit, die eigentlich nur begeistern kann. Wird Armored Core 6 nun also endlich der Hit, wo ihr anderes Spiel, das kein Hit sein sollte, die Welt im Sturm eroberte? Ich bezweifle das so wenig, wie ich den Fakt, dass ich wieder viel Spaß mit Armored Core haben werde, egal wie unnötig komplex das HUD diesmal wird. Mechs zusammenbasteln und andere Mechs damit dann auseinanderbasteln macht einfach Laune. (Martin)

Armored Core 6

Assassin's Creed Mirage

Studio/Publisher: Ubisoft Montreal / Ubisoft

Release am: 2023

Plattform: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

Zusammenfassung: Kleiner und mit mehr Stealth, klingt spannend!

Ich hatte meinen Spaß mit AC Valhalla, aber uff, war das umfangreich. Und ich hab noch nicht mal den letzten großen Story-DLC gespielt. Was mich an Assassin's Creed Mirage besonders interessiert, ist, dass alles wohl etwas kompakter werden und dass die Stealth-Elemente eine größere Rolle einnehmen sollen. Zwei Entscheidungen, die ich sehr begrüße. Es muss nicht immer ein Spiel sein, dass eine Spielzeit von 100+ Stunden aufweist. Und die Rückkehr zum Stealth dürfte der Serie auch guttun. Mit Bagdad hat man obendrein einen schönen, spannenden Schauplatz ausgewählt. Ob mich aber Basim als Hauptcharakter überzeugt? Da bin ich noch unschlüssig. (Benjamin J.)

Assassin's Creed Mirage

Atlas Fallen

Studio/Publisher: Deck 13 / Focus - Plaion

Release am: 2023

Plattform: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

Zusammenfassung: Dark Souls bis Elden Ring in der Wüste mit vielen Waffen? So die Richtung.

Deck 13 möchte endlich das richtige Souls-like hinbekommen, das es mit den Originalen aufnehmen kann und gleichzeitig genug Eigenständigkeit mitbringt. Mit The Surge waren sie da ja schon gar nicht so schlecht unterwegs, nur am Charme haperte es bei den technisch soliden Anlehnungen noch ein wenig. Kreative Waffengattungen unterschiedlichster Art, spannende Kampfdesigns, gut inszenierte Encounters, es war schon ganz viel da, was es für den großen Hit braucht. Mal gucken, wie sie diesmal mit Atlas Fallen fahren, wenn sie wieder mehr zurück in Richtung Fantasy gehen, das Ganze in eine Wüstenwelt setzen und die Waffenwechsel und Anpassungen noch stärker in den Vordergrund rücken. Gleichzeitig wird es weniger Soulig und mehr ein kassiches Action-Adventure. Ich sehe da viel Potenzial, denn die Übungsrunden sollten sie ja nun hinter sich haben. Vielelicht finden sie diesmal ihren eigenen Weg, das Studio hat alles, was es dafür braucht. (Martin)

Atlas Fallen

Atomic Heart

Studio/Publisher: Mundfish/Focus Entertainment

Release am: 21. 02. 2023

Plattform: PC, Xbox Series S/X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4

Zusammenfassung: Hoffentlich kann Designkunst auch gutes Spiel sein

Immerhin weiß man in zwischen endlich, was für ein Spiel hier im Detail eigentlich drin steckt: Ego-Shooter mit leichtem Rätsel-Einschlag und einfallsreichen Bosskämpfen. Klingt doch gut. Vor allem aber sieht Atomic Heart dabei aus, als hätte ein schwarzes Loch sämtliche Designstudien dieser Welt verschluckt und in ein Videospiel gepresst. Was da an Kreaturen, Robotern, Umgebungen zu sehen ist, lässt einem die Augen übergehen. Hoffentlich ist der Shooter so gut, dass die visuelle Ekstase auch spielerischen Boden findet! (Benjamin S.)

Atomic Heart

Avatar: Frontiers of Pandora

Studio/Publisher: Massive Entertainment/Ubisoft

Release am: 2023

Plattform: PC, Xbox Series, PS5

Zusammenfassung: Open-World-Action-Adventure-Videospiel, das auf der Avatar-Filmreihe von James Cameron basiert.

Obwohl viele bei der Ankündigung wohl an einen anderen Avatar gedacht haben - ihr wisst, schon, der mit dem blauen Pfeil auf der Glatze - gibt es genug Gründe, sich auch über ein Open-World-Abenteuer im Reich der blauen Außerirdischen zu freuen. Die wunderschöne, bunte Welt von Avatar: Frontiers of Pandora, die ihr zu Fuß, oder auf dem Rücken eines Leonopteryx, erkunden sowie eine neue Geschichte, die ihr entdecken könnt. Trotz der vielen Freiheiten soll die Geschichte im Einklang mit der Story der Filme sein, was für Fans des Franchise sicher ein wichtiger Punkt ist. Ich selbst liebe es, die großartigen Welten, die ich aus Filmen kenne, selbst einmal zu betreten und zu erforschen, wie ich in der Welt, die ich aus dem Kinosessel gemütlich von außen betrachtet habe, selbst klarkomme. (Melanie)

Avatar: Frontiers of Pandora

Baldur's Gate 3

Studio/Publisher: Larian Studios

Release am: 2023

Plattform: PC (KOnsolen folgen sicher)

Zusammenfassung: Große isometrische Fantasy-Epik lief durch zig Early Access Iterationen und weiß nun hoffentlich dieses Jahr, wie es am Ende aussehen möchte.

So, dann kann ich ja endlich bald den Test zu Baldur's Gate 3 schreiben. So viel mehr wird jetzt ja wohl nicht mehr passieren, nachdem das Spiel länger im Early Access war als manche Games komplett in der Entwicklung. Vom hinreißenden Intro, das ich bei einem Event in der Davor-Zeit bewundern durfte, bis zum zigsten Update mit neuen Charakteren formte sich eines der größten RPGs praktisch vor unseren Augen. Wer es schon kaufte, dürfte nicht enttäuscht gewesen sein, es gab immer mehr als genug zu spielen, aber bei so einem Game konnte ich mich nicht mit dem Konzept anfreunden. Das Spiel dauert, wenn man es sich wirklich vornimmt, gute 40–60 oder mehr Stunden. Das spiele ich nicht durch und starte dann neu, um zu sehen, was der letzte große Patch nun alles tat. Aber jetzt, wo es fertig ist - oder zumindest einen 1.0-Stand hat -, ja, es wird Zeit, dem legitimen Erbe von Baldur's Gate seine hoffentlich zweistellige Punktzahl zu reichen. (Martin)

Baldur's Gate 3