Von Beastars bis Better Call Saul: Diese 5 Netflix-Serien verdienen ein Videospiel

Netflix hat kürzlich die Gründung eines eigenen Spielestudios bekannt gegeben, das in Helsinki, Finnland, sitzen soll. So ist das Unternehmen weniger auf Drittanbieter angewiesen und kann "Weltklasse"-Spiele ohne Werbung oder In-App-Käufe entwickeln. Marko Lastikka, der zuvor bei Zynga und EA tätig war, übernimmt die Leitung von Netflix' neuen Studio.

Ob das Unternehmen sich wohl auch einige seiner beliebten Originals vorknöpft, um ihnen eine Videospieladaption zu spendieren? Genau diese Frage haben ich mir gestellt und ein paar Ideen zusammengetragen. Diese fünf Netflix-Serien könnte ich mir gut als Game vorstellen:

Netflix-Serien, die eine Videospieladaption verdienen

Beastars: Bei diesem blutigen Anime kam mir sofort ein asynchroner Multiplayer mit Survival-Elementen in den Sinn. Auf dem Gelände der Schule könnten einige Pflanzenfresser gegen einen Fleischfresser mit passenden Fähigkeiten antreten. Ihre Angriffe und Werte würden von der Tierart abhängen. Geschwindigkeit, Größe, um in Verstecke zu passen, Schaden, den die Tiere mit Pranken, Tatzen, Gebiss und Co. anrichten und so weiter. Die Map könnte verschiedene Verstecke bieten, die abhängig von der Größe der Tiere erreichbar sind und herumliegende Waffen, mit denen sich die Pflanzenfresser bei Bedarf verteidigen können. Da lässt sich sicher eine wunderbar unheimliche Atmosphäre erzeugen, bei der es den Pflanzenfressern kalt den Nacken herunterläuft, während sie versuchen nicht vom bösen Wolf, Tiger oder Bären gefressen zu werden.

Better Call Saul: Wie Saul Goodman sich im Gerichtssaal schlägt, ist spannend anzusehen. In einer Gerichtssimulation im Stil vom Ace Attorney könntet ihr selbst an der Seite des Angeklagten stehen und ihn mit allen Mitteln verteidigen. Und ich meine mit ALLEN Mitteln. Mit welchen Aussagen wickelt ihr die Geschworenen um den Finger, welche Gegenbeweise stehen euch zur Verfügung, in welcher Reihenfolge präsentiert ihr diese, welche Zeugen schickt ihr in den Saal? Das alles könnte Auswirkungen darauf haben, ob sich die Jury für "schuldig" oder "unschuldig" entscheidet. Zurück in eurem Büro könntet ihr aus eurer kleinen Bude im Hinterzimmer eines Schönheitssalons irgendwann eine schicke Anwaltskanzlei machen - natürlich nur, wenn ihr auch eine gute Leistung im Gerichtssaal abliefert. Und lasst euch bloß nicht beim Schummeln erwischen!

Dark: Sollte Dark jemals eine Videospieladaption bekommen, spreche ich mich schon jetzt für eine Gehaltserhöhung des Story-Schreibers aus, denn bei dieser düsteren Serie haben wir es mit Zeitreisen, Wendungen, Doppelgängern und weiteren Paradoxen zu tun. Und das alles mit interaktiven Elementen zu mischen, ist sicher keine leichte Aufgabe. Ich könnte mir ein Rätsel-Abenteuer gut vorstellen, bei dem ihr durch Winden lauft, und die Geheimnisse hinter dem Verschwinden einiger Dorfbewohner aufdeckt und versucht, die merkwürdigen Verschwörungen rund um die Atomkraftwerke aufzuklären. Für die Sicherheit aller unschuldiger Menschen, ist es die Entscheidung, mit wem ihr euer Wissen teilt, wichtig. Mehrere Enden, in denen ihr unterschiedlich viele Bewohner von Winden rettet, sind also denkbar.

Sandman: Bei Sandman bekomme ich starke Soulslike-Vibes. Wie in der Serie kehrt ihr als Sandman in euer Reich zurück und müsst die Trümmer eures Palastes wieder aufbauen und eure mächtigen Artefakte zurückerlangen. Das geht nur, wenn ihr euch mit den mächtigen Herrschern von Himmel, Erde und Unterwelt anlegt. Zusammen mit eurem Raben, eurem Sand und ein paar wunderbar düsteren Attacken, die ihr im Laufe des Spiels erhaltet, tretet ihr gegen gewaltige, übermächtige Gottheiten an. Statt zu sterben, könntet ihr vielleicht einschlafen und wieder am letzten Spawn-Punkt aufwachen. Kleine Traumsequenzen, in denen ihr in die Träume von Menschen eindringen könnt, um Informationen über den Verbleib eurer Gegenstände beziehungsweise dem Aufenthaltsort der Bosse zu erlangen, wären auch ziemlich episch.

The Umbrella Academy: Diese Serie würde ein tolles Superheldenspiel abgeben - logisch. Wenn es aber etwas ausgefallener und gleichzeitig weniger aufwändig sein soll, wäre ein Kartenspiel sicher eine coole Option. Nummer 1 bis 7 besitzen einzigartige Fähigkeiten, die sich sicher gut als Karten mit verschiedenen Schadenswerten oder Statuseffekten machen. Innerhalb einer Story, bei der ihr auf verschiedene Gegner mit ihrem eigenen Deck an Fähigkeiten trefft, sammelt ihr die Familie wieder zusammen und euer Deck wächst. Zum Schluss könnt ihr die Welt mit der gebündelten Stärke aller Hargreeves-Kinder vor einer schlimmen Bedrohung retten. Optisch ist sicher auch etwas mehr drin als nur ein statisches Spielbrett und auch die Fähigkeiten könnten auch ohne Action-Kampf eine schicke Animation bekommen.

Jetzt seid ihr dran: Welche Shows könnte ein Netflix-Spielestudio gerne mal in Angriff nehmen, wenn man schon die Rechte daran besitzt? Und hat vielleicht einer eine Idee, wie man die geniale Impro-Comedy Middleditch & Schwartz in ein kluges Spielkonzept verwandeln könnte?