Von der Xbox zu Discord streamen - So wird’s gemacht!

Auf eurer Xbox habt ihr nun die Möglichkeit, Spiele auf Discord zu streamen. Anfangs ist das nur für Xbox Insider in einer Testphase möglich, später kommen aber auch alle Spielerinnen und Spieler mit ihrer Xbox Series X/S und Xbox One in den Genuss dieses Features.

Was ihr tun müsst, damit es funktioniert, und wie ihr Xbox-Streaming zu Discord einrichtet, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie verbinde ich mein Xbox-Profil mit Discord?

Wenn ihr euer Xbox-Profil bereits für Discord-Voice-Chat mit Discord verbunden habt, müsst ihr nichts weiter für die Einrichtung tun.

Ansonsten geht ihr wie folgt vor:

Öffnet Discord. Geht zu den Benutzereinstellungen und dort zum Abschnitt "Verbindungen", egal ob in der Desktop- oder Mobile-Version. Dort seht ihr bei den möglichen Verknüpfungen ein Xbox-Logo. Klickt auf das Xbox-Logo und meldet euch anschließend mit eurem Microsoft-Konto an.

Wie streame ich von der Xbox zu einem Discord-Server?

Habt ihr euer Xbox-Profil und Discord verknüpft, seht ihr das nächste Mal, wenn ihr die Xbox-Taste beim Spielen drückt, die Registerkarte "Partys & Chats".

Wählt dort Discord aus, scrollt zu einem gewünschten verfügbaren Server und tretet dort einem Sprachkanal bei.

Nachdem ihr diesem Sprachkanal beigetreten seid, könnt ihr die Option "Streame dein Spiel" auswählen, sobald ihr bereit für das Streaming seid.

Wie streame ich von der Xbox zu einer Discord-DM oder Gruppen-DM?

Auch das Streamen in eine Discord-DM oder Gruppen-DM ist möglich. Dazu müsst ihr auf Desktop oder Handy einem DM-Anruf beitreten und anschließend die Schaltfläche "Auf Xbox übertragen" auswählen.

Damit übertragt ihr eure DM-Konversation auf eure Xbox Series x/S oder Xbox One. Nachdem ihr die Konversation übertragen habt, seht ihr die Option "Streame dein Spiel" im Xbox-Guide.

Gibt es Vorteile für Nitro-Mitglieder?

Für Nitro-Mitglieder gibt es Vorteile beim Streaming von der Xbox zu Discord.

Mit einem aktiven Abonnement könnt ihr mit bis zu 1080p in HD-Qualität streamen, außerdem steht euch eine erhöhte Framerate zur Verfügung.